Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод у Кстові Нижньогородської області та нафтоперекачувальної станції в Ярославській області РФ.

«Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області. За результатами ураження нафтоперекачувальної станції «Ярославль-3» у Семибратово (Ярославська область) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 тисяч кубічних метрів. Станція є важливим елементом системи транспортування нафти та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора», – вказано в повідомленні.

Раніше телеграм-канали повідомили, що українські дрони в ніч на 20 травня завдали удару по місту Кстово в Нижньогородській області. Удар, за даними видання Astra, був завданий по нафтопереробному заводу (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», там розпочалася пожежа.

19 травня Генеральний штаб ЗСУ nfrj; інформував, що Сили оборони України 18 травня уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» – один із найбільших російських НПЗ, що забезпечує паливом Москву та Московську область.