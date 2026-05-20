У Ставропольському краї РФ заявляють про пожежу на хімкомбінаті на тлі атаки дронів

Безпілотники в ніч проти 20 травня атакували Ставропольський край Росії. Губернатор краю Володимир Володимиров заявив, що атака була націлена на промислову зону міста Невинномиськ, і нібито обійшлося без руйнувань.

Проте видання Astra стверджує, що на території місцевого хімкомбінату «Азот» почалася пожежа.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Міноборони Росії традиційно заявило, що за ніч над багатьма регіонами РФ, окупованим Кримом й Азовським і Чорним морями збили 273 українські БпЛА. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Про атаку на згаданий завод в Генштабі ЗСУ повідомляли в кінці 2025 року.

«Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об’єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій», – повідомляло тоді командування.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

