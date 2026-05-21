НПЗ у Нижньогородській області РФ частково зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

«Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» («НОРСІ») – четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії – закрив свою установку первинної переробки CDU-6 після атаки українського безпілотника в середу, повідомили Reuters у четвер два джерела в галузі, безпосередньо обізнані з ситуацією.



Закриття блоку CDU-6 на НОРСІ призведе до різкого зниження виробництва нафтопереробного заводу, що додасть ще більшої невизначеності російському енергетичному сектору та постачанню палива.

Зазвичай установка здатна переробляти 25 700 метричних тонн на день, що еквівалентно приблизно 190 000 барелів, і становить 53% від загальної потужності нафтопереробного заводу.

За даними медіа, практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво після атак українських безпілотників останніми днями.



Губернатор Нижегородської області Росії Гліб Нікітін 20 травня заявив, що на промисловому майданчику сталася пожежа. Генеральний штаб України повідомив, що пожежа виникла на нафтопереробному заводі, що належить компанії «Лукойл», поблизу Кстово Нижньогородської області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».