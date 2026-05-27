У РФ й окупованому Криму заявили про удар дронів і ракет по аеродрому, авіазаводу, НПЗ

Російські Воронеж, Таганрог, Туапсе, а також окупований Росією Крим у ніч проти 27 травня атакували безпілотниками і ракетами, повідомили представники місцевих адміністрацій.

У Воронежі, за словами губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва, уламками дронів пошкоджена будівля шиномонтажу. Український моніторинговий канал Exilenova+ пише, що ціллю атаки був військовий аеродром «Балтимор», де дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Згідно з аналізом російського видання Astra, дим на фотографіях, які публікують у мережах, піднімається в районі аеродрому.

Губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар повідомив про «знищення» ракети над Таганрогом. Внаслідок падіння її уламків сталося займання автомобілів, заявив він, постраждали дві жінки, одна з них – у тяжкому стані.

За даними Astra, внаслідок атаки пожежа сталася на території 325-го авіаційного ремонтного заводу в Таганрозі. Чи пошкоджений сам завод, поки що невідомо. Підприємство вже атакували у грудні 2024 року.

Севастополь в окупованому Криму зазнав комбінованої атаки, у тому числі ракет Storm Shadow, заявив призначений Росією голова міста Михайло Развожаєв. Внаслідок удару зайнялася покрівля південного управління Центрального банку на Ластовій, у сусідніх будинках вибуховою хвилею пошкодило вікна й балкони, постраждав, зокрема, восьмиповерховий багатоквартирний будинок, зазначив він.

У районі вулиці Гоголя ракета пошкодила адміністративну будівлю, яка не використовувалася, а в сусідніх житлових багатоквартирних будинках від ударної хвилі пошкоджено вікна, додав Развозжаєв.

Телеграм-канал «Кримський вітер» пише, що в Севастополі був «приліт» у будівлю штабу ВПС Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя, виникла пожежа.

В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що в Туапсе на території морського терміналу впали уламки безпілотника.

«Через падіння фрагментів безпілотників сталося загоряння, яке оперативно ліквідували», – йдеться у повідомленні. За даними Astra, один із вибухів у Туапсе, ймовірно, стався в районі НПЗ. Це щонайменше п’ята атака на завод за цю весну.

Міноборони Росії заявило про нібито знищення 140 українських безпілотників над Бєлгородською, Волгоградською, Воронезькою, Курською, Орловською і Тульською областями, а також над Краснодарським краєм, окупованим Кримом і над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».