У Генштабі ЗСУ підтвердили зупинку роботи Сизранського НПЗ у Росії

Український Генштаб 26 травня підтвердив, що внаслідок українських ударів зупинив роботу нафтопереробний завод у Сизрані в Самарській області Росії.

«За результатами попередніх уражень підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу «Сызранский» (Сизрань, Самарська обл., РФ), по якому Сили оборони України били 21 травня 2026 року», – йдеться в повідомленні українського командування. Деталей там не наводять.

Напередодні про те, що НПЗ у Сизрані зупинив роботу після удару українського безпілотника 21 травня, писало з посиланням на два неназвані джерела агентство Reuters.

За цим повідолменням, зупинена установка первинної переробки нафти, на частку якої припадає понад 70% потужності заводу, ремонт може тривати понад місяць.

Агентство наводить дані джерел про те, що 2024 року завод переробив 4,3 мільйона тонн сирої нафти (для порівняння, загалом по Росії того року було перероблено 267 мільйонів тонн).

Про удар по заводу 21 травня повідомили моніторингові канали. Губернатор Самарської області РФ В’ячеслав Федорищев, не назвавши цілі атаки, повідомив про двох загиблих.

«Роснефть», власник НПЗ, не відповіла на запит Reuters про коментар.

Практично всі великі нафтопереробні заводи у центральній Росії були змушені зупинити чи скоротити виробництво після ударів українських безпілотників останніми днями.

Як раніше повідомляло агентство Reuters з посиланням на два джерела в галузі, знайомих із ситуацією, після української атаки в ніч на 20 травня нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез», розташований у місті Кстово, призупинив роботу своєї головної установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Видання «Вот Так» підрахувало, що з початку російського повномасштабного вторгнення ЗСУ завдали щонайменше 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. При цьому 2026 року українська армія здійснила вже 32 атаки, що втричі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найчастіше з початку повномасштабної війни під удари, як зазначається, потрапляли Рязанський і Саратовський НПЗ – по 15 атак на кожен, по 12 ударів припало на Афіпський, Ільський і Туапсинський нафтопереробні заводи у Краснодарському краї РФ.

Після нещодавніх ударів по Пермському НПЗ, звертає увагу видання, у європейській частині Росії не залишилося великих нафтозаводів, які не підпадали б під атаки. Поза зоною ударів серед таких підприємств залишаються лише Омський і Ангарський НПЗ за Уралом.