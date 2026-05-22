Краснодарський край РФ: у Новоросійську частково перекрили рух через атаку дронів

У Новоросійську Краснодарського краю Росії увечері 22 травня оголосили загрозу атаки безпілотників – про це повідомили місцева влада та медіа.

Мер міста Андрій Кравченко заявив про роботу протиповітряної оборони й закликав місцевих залишити відкриту місцевість та громадські місця.

Згодом місцевий оперативний штаб повідомив про роботу системи оповіщення також у Слов’янському районі Краснодарського краю, Геленджику та Анапі.

Читайте також: Зеленський заявив про удар по НПЗ у російському Ярославлі

Кравченко повідомив, що в Новоросійську перекрили рух транспорту в районі набережної, згодом – у напрямку Геленджика.

На початку травня українські війська, за словами Зеленського, завдали ударів по танкерах у порті Новоросійська.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».