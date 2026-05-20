Атака на Сніжне: Росія втрачає військовий хаб в окупації?

У ніч проти 20 травня окуповане місто Сніжне Донецької області атакували безпілотники ЗСУ – за даними телеграм-каналу Exilenova+ український телеграм-канал, публікує фото та відео з місць уражень Силами оборони об'єктів в окупації та на території РФ, під ударом опинилися або склади, або пункти розміщення особового складу на території шахти.

Пізніше канал написав, що в результаті «дуже масованої атаки» загинули 12 російських військовослужбовців, 15 зазнали поранень.

Аналітики проєкту Dnipro Osint з'ясували, що було уражено пункт дислокації російської армії (згідно з координатами осінтерів, це територія покинутої шахти «Ударник»).

Український Генштаб сьогодні вранці заявив про два удари Сил оборони по об'єктах нафтової інфраструктури в РФ За повідомленням Генштабу ЗСУ, було уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 на НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» у районі Кстово Нижньогородської області РФ та нафтоперекачувальної станції «Ярославль-3» у Семибратово в Ярославській області РФ., а також низку ударів по об'єктах армії РФ на окупованих територіях, зокрема і в Сніжному. Подробиць у Генштабі не навели.

Згідно зі зведенням відомства, Сили оборони уразили:



Донецька область:

пункти управління противника у Соледарі ;

; командно-спостережний пункт у районі Іванівського ;

; пункти управління БпЛА армії у районах Піддубного та Перебудови ;

та ; скупченнях живої сили противника у Мирному, Сніжному та Донецьку.

Луганська область:

ремонтний підрозділ противника у Сіверськодонецьку;

Херсонська область:

командно-спостережний пункт у районі Любимівки;

Запорізька область:

пункти управління БпЛА армії РФ у районі Гуляйполя (західні околиці міста на мапі DeepState позначені як сіра зона, тобто ділянка, де ні ЗСУ, ні армія РФ не мають впевненого контролю);

(західні околиці міста на мапі DeepState позначені як сіра зона, тобто ділянка, де ні ЗСУ, ні армія РФ не мають впевненого контролю); скупченнях живої сили противника у районі Новоукраїнки ;

; склад боєприпасів агресора у районі Маринівки.

«Противник завдає ударів на оперативну глибину: понад 150 км від зони бойових дій», – констатував один із російських Z-військових кореспондентів, опублікувавши відео наслідків ударів дронами на прикордонному переході «Весело-Вознесенка», що на міжнародно визнаному кордоні Росії та України.

У мережі ширяться свідчення, що українські дрони патрулюють окружну дорогу навколо окупованого Донецька, а також вражають фури на трасі через південь України до Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.



Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».