Влучання російського дрона в багатоповерхівку в Румунії: що відомо

Під час атаки РФ по Україні дрон врізався в багатоповерхівку в Румунії, є поранені. Про це повідомило вранці 29 травня Міністерство оборони Румунії. У МЗС Румунії заявили про «серйозну і безвідповідальну ескалацію з боку РФ», викликали російського посла і скликали Раду оборони. У НАТО засудили «безвідповідальність Росії». Радіо Свобода зібрало всі деталі інциденту та реакції на нього.
Що кажуть у Румунії
Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.
«У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки безпілотників на цивільні й інфраструктурні об’єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, відстежуваний радарами в південній частині муніципалітету Галац, і впав на дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа», – йдеться в повідомленні Міноборони.
Екстрені служби повідомили, що двом людям знадобилася медична допомога, і що пожежу загасили. 70 людей евакуйовували.
Міністерство оборони Румунії також заявило, що під час атаки РФ по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники.
Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що удар російського безпілотника по багатоповерхівці в румунському місті Галаці поблизу кордону з Україною під час нічної атаки РФ 29 травня є «серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації».
У МЗС кажуть, що повідомили союзникам і генеральному секретареві НАТО про обставини інциденту і попросили про прискорення передачі Румунії можливостей для боротьби з безпілотниками.
«Румунія вживе необхідних дипломатичних заходів для реагування на це серйозне порушення міжнародного права і свого повітряного простору. Росія продовжує бути державою-агресором, яка веде незаконну війну з серйозними наслідками для регіональної безпеки… Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні й безвідповідальні дії», – йдеться в заяві.
У МЗС додали, що Румунія «діятиме з максимальною твердістю», щоб посилити міжнародний тиск на Росію для запровадження негайного і всеохопного припинення вогню.
Крім того, міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою повідомила, що до МЗС країни викликали російського посла.
«Ми маємо підтвердження від Міністерства національної оборони, що безпілотник, який врізався в житловий будинок у Галаці, був російського походження. Після цього надзвичайно серйозного інциденту … ми офіційно повідомимо про наслідки, які ця відсутність відповідальності з боку Російської Федерації матиме для дипломатичних відносин між нашими країнами, а також про наступні кроки на європейському рівні щодо пакетів санкцій», – написала Цою у соцмережі X 29 травня.
За її словами, президент Румунії вранці скликав засідання Вищої ради національної оборони через інцидент.
Реакція НАТО
НАТО засуджує дії і «безвідповідальність Росії» після влучання російського дрона в багатоповерхівку в Румунії, заявила речниця альянсу Еллісон Гарт.
За її словами, генсекретар НАТО Марк Рютте підтримує зв’язок з румунською владою.
«Сьогодні удосвіта у багатоквартирний будинок у Румунії влучив дрон, коли Росія атакувала українську інфраструктуру поблизу кордону. Генсекретар НАТО підтримує зв’язок з румунською владою. Ми засуджуємо безвідповідальність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дронів», – йдеться в заяві речниці в соцмережі Х.
Реакції топпосадовців Європи
Російська агресивна війна перетнула ще одну межу – так на удар дрона по багатоповерхівці відреагувала очільниця Єврокомісії. Принагідно Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х повідомила про підготовку 21 пакету санкцій проти Росії.
«Вторгнення російського безпілотника вразило густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів. На території ЄС. Ми повністю солідарні з Румунією та її народом. Продовжимо зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на нашому східному кордоні. Й продовжуватимемо посилювати тиск на Росію», – зауважила фон дер Ляєн.
Солідарність з Румунією висловили також сусідні з нею країни. Примітно, що напад засудила нова влада Угорщини. Очільниця угорського МЗС Аніта Орбан написала в Х, що атака безпілотника лише підкреслює важливість єдності, сили й стримування Європи та НАТО.
«Угорщина рішуче засуджує будь-який напад, який ставить під загрозу цивільне населення та порушує територію та повітряний простір суверенної держави-члена ЄС та НАТО… Бажаємо пораненим швидкого одужання та підтримуємо повне розслідування інциденту», – зазначила Орбан.
Президентка іншої держави, що межує з Румунією, – Молдови – назвала ситуацію «серйозною», і закликала зупинити російську загрозу.
«Рішуче засуджую російські безпілотники, які атакують румунів у їхніх будинках. Це серйозна ситуація. Республіка Молдова повністю солідарна з Румунією… Росія становить небезпеку для всіх і має бути зупинена», – написала в Х Мая Санду.
Очільник Міноборони Італії назвав інцидент «небезпечною ескалацією, яку не можна толерувати».
«Перед обличчям цих загроз єдність НАТО залишається непохитною: безпека одного з членів альянсу та Європейського Союзу – це безпека всіх нас», – заявив Гвідо Крозетто.
Топдипломат Литви вважає, що Росія «продовжує випробовувати кордони НАТО».
«Путін не зупиниться, поки його не зупинять… Росія продовжує наражати на небезпеку мирних жителів і випробовувати межі альянсу… Ми повинні негайно зміцнювати та посилювати східний фланг НАТО. Ми повинні збільшити підтримку України й посилити тиск на Росію», – написав у Х Кястутіс Будріс.
Україна підтримує Румунію й готова тісно з нею співпрацювати для посилення захисту від безпілотникових загроз. Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Топдипломат наголосив і на важливості підтримки України задля відновлення миру в регіоні.
«Нещодавнє вторгнення російського дрона в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаца вкотре довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи. Посилення підтримки України та збільшення тиску на агресора, зокрема через жорсткіші санкції, залишаються критично важливими», – наголосив Сибіга.
Очільник МЗС України також назвав стратегічним завданням посилення ППО України, «щоб захистити не лише нашу країну, а й зменшити ризики для наших сусідів».
- Представники РФ інцидент поки що не коментували.
- Румунія, член НАТО і Європейського Союзу, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю в понад 600 кілометрів. Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. Проте 29 травня дрон вперше влетів у будинок в Румунії і спричинив поранення людей.
- Інцидент стався на тлі загострення ситуації з безпекою в Європі і занепокоєння, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС.
