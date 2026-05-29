Влучання російського дрона в багатоповерхівку в Румунії: що відомо

Під час атаки РФ по Україні дрон врізався в багатоповерхівку в Румунії, є поранені. Про це повідомило вранці 29 травня Міністерство оборони Румунії. У МЗС Румунії заявили про «серйозну і безвідповідальну ескалацію з боку РФ», викликали російського посла і скликали Раду оборони. У НАТО засудили «безвідповідальність Росії». Радіо Свобода зібрало всі деталі інциденту та реакції на нього.

Що кажуть у Румунії

Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

«У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки безпілотників на цивільні й інфраструктурні об’єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії , відстежуваний радарами в південній частині муніципалітету Галац, і впав на дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа », – йдеться в повідомленні Міноборони.

Екстрені служби повідомили, що двом людям знадобилася медична допомога , і що пожежу загасили. 70 людей евакуйовували.

Міністерство оборони Румунії також заявило, що під час атаки РФ по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники.

Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що удар російського безпілотника по багатоповерхівці в румунському місті Галаці поблизу кордону з Україною під час нічної атаки РФ 29 травня є «серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації».

У МЗС кажуть, що повідомили союзникам і генеральному секретареві НАТО про обставини інциденту і попросили про прискорення передачі Румунії можливостей для боротьби з безпілотниками.

«Румунія вживе необхідних дипломатичних заходів для реагування на це серйозне порушення міжнародного права і свого повітряного простору. Росія продовжує бути державою-агресором, яка веде незаконну війну з серйозними наслідками для регіональної безпеки… Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні й безвідповідальні дії », – йдеться в заяві.

У МЗС додали, що Румунія «діятиме з максимальною твердістю», щоб посилити міжнародний тиск на Росію для запровадження негайного і всеохопного припинення вогню.

Крім того, міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою повідомила, що до МЗС країни викликали російського посла.

«Ми маємо підтвердження від Міністерства національної оборони, що безпілотник, який врізався в житловий будинок у Галаці, був російського походження. Після цього надзвичайно серйозного інциденту … ми офіційно повідомимо про наслідки, які ця відсутність відповідальності з боку Російської Федерації матиме для дипломатичних відносин між нашими країнами, а також про наступні кроки на європейському рівні щодо пакетів санкцій», – написала Цою у соцмережі X 29 травня.

За її словами, президент Румунії вранці скликав засідання Вищої ради національної оборони через інцидент.

Реакція НАТО

НАТО засуджує дії і «безвідповідальність Росії» після влучання російського дрона в багатоповерхівку в Румунії, заявила речниця альянсу Еллісон Гарт.

За її словами, генсекретар НАТО Марк Рютте підтримує зв’язок з румунською владою.

«Сьогодні удосвіта у багатоквартирний будинок у Румунії влучив дрон, коли Росія атакувала українську інфраструктуру поблизу кордону. Генсекретар НАТО підтримує зв’язок з румунською владою. Ми засуджуємо безвідповідальність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дронів» , – йдеться в заяві речниці в соцмережі Х.

Реакції топпосадовців Європи

Російська агресивна війна перетнула ще одну межу – так на удар дрона по багатоповерхівці відреагувала очільниця Єврокомісії. Принагідно Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х повідомила про підготовку 21 пакету санкцій проти Росії.

«Вторгнення російського безпілотника вразило густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів. На території ЄС. Ми повністю солідарні з Румунією та її народом . Продовжимо зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на нашому східному кордоні. Й продовжуватимемо посилювати тиск на Росію », – зауважила фон дер Ляєн.

Солідарність з Румунією висловили також сусідні з нею країни. Примітно, що напад засудила нова влада Угорщини. Очільниця угорського МЗС Аніта Орбан написала в Х, що атака безпілотника лише підкреслює важливість єдності, сили й стримування Європи та НАТО.

« Угорщина рішуче засуджує будь-який напад, який ставить під загрозу цивільне населення та порушує територію та повітряний простір суверенної держави-члена ЄС та НАТО … Бажаємо пораненим швидкого одужання та підтримуємо повне розслідування інциденту», – зазначила Орбан.

Президентка іншої держави, що межує з Румунією, – Молдови – назвала ситуацію «серйозною», і закликала зупинити російську загрозу.

«Рішуче засуджую російські безпілотники, які атакують румунів у їхніх будинках. Це серйозна ситуація. Республіка Молдова повністю солідарна з Румунією… Росія становить небезпеку для всіх і має бути зупинена », – написала в Х Мая Санду.

Очільник Міноборони Італії назвав інцидент «небезпечною ескалацією, яку не можна толерувати».

« Перед обличчям цих загроз єдність НАТО залишається непохитною : безпека одного з членів альянсу та Європейського Союзу – це безпека всіх нас», – заявив Гвідо Крозетто.

Топдипломат Литви вважає, що Росія «продовжує випробовувати кордони НАТО».

« Путін не зупиниться, поки його не зупинять … Росія продовжує наражати на небезпеку мирних жителів і випробовувати межі альянсу… Ми повинні негайно зміцнювати та посилювати східний фланг НАТО. Ми повинні збільшити підтримку України й посилити тиск на Росію», – написав у Х Кястутіс Будріс.

Україна підтримує Румунію й готова тісно з нею співпрацювати для посилення захисту від безпілотникових загроз. Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Топдипломат наголосив і на важливості підтримки України задля відновлення миру в регіоні.

«Нещодавнє вторгнення російського дрона в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаца вкотре довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи . Посилення підтримки України та збільшення тиску на агресора, зокрема через жорсткіші санкції, залишаються критично важливими», – наголосив Сибіга.

Очільник МЗС України також назвав стратегічним завданням посилення ППО України, «щоб захистити не лише нашу країну, а й зменшити ризики для наших сусідів».