Мюнхен: голова МЗС Румунії обговорила з делегацією України морські дрони та безпеку в Чорному морі

Оана Цою заявила, що Росія «порушила всі можливі правила», вказавши на енергетичну кризу, спричинену російськими атаки на українську інфраструктуру

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою поспілкувалася з делегацією України на чолі з Андрієм Сибігою на безпековій конференції в Мюнхені вранці 13 лютого – про це вона розповіла Радіо Свобода.

За словами Цою, вона «ще раз висловила нашу повагу до мужності та стійкості українського народу, розуміючи, що це опосередковано забезпечує і нашу безпеку».

Голова румунського МЗС заявила, що Росія «порушила всі можливі правила», вказавши на енергетичну кризу, спричинену російськими атаки на українську інфраструктуру.

Вона розповіла, що Румунія обговорює з Україною нові технології, які були розроблені та випробувані в умовах війни і можуть докластися до створення «спільної стійкості» для Європи як континенту.

«Для нас також дуже важливо, щоб Чорне море залишалося безпечним. Ми говорили про морську безпеку, морські дрони, а також про підготовку, необхідну для тих, хто забезпечує безпеку в Чорному морі», – сказала вона.


Цою згадала також про обговорення нових санкцій проти Росії. На її думку, якщо Європі вдасться узгодити їх із Вашингтоном, вони матимуть ще сильніший ефект і ще більше посилять тиск.

«І це, на мою думку, шлях до того, щоб мирні переговори з боку Росії також стали серйозними. Тому що зараз дуже чітко видно: їхні дії суперечать тому, що мало б бути сигналами про прагнення до миру. Той факт, що вони бʼють по пологових будинках, автобусах із працівниками, маленькі діти гинуть від їхніх бомб – це очевидні ознаки того, що вони не налаштовані серйозно на мирні переговори. Тому ми маємо посилити міжнародний тиск», – сказала дипломатка.

Вона назвала головною гарантією безпеки, яка обговорюється на європейському рівні, продовження підтримки української армії як першої лінії оборони:

«З боку Румунії ми вже посилили те, що робили раніше, — як у частині логістичної підтримки, так і в питанні навчання».

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходитиме 13-15 лютого. Як очікується, цього року президент України Володимир Зеленський візьме участь у конференції.


