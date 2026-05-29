Евакуювали 70 людей, є поранені: російський дрон влетів у будинок в Румунії

Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці, що поблизу кордону з Україною. Унаслідок удару спалахнула пожежа.

Місцева влада повідомляє про щонайменше двох поранених, яким знадобилася медична допомогу. Пожежу загасили. 70 людей евакуйовували.

Міністерство оборони Румунії також заявило, що під час атаки РФ по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники.

Румунія є членом НАТО і Європейського Союзу. Країна має спільний сухопутний кордон з Україною довжиною у понад 600 кілометрів. Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. А 29 травня 2026 року російський дрон уперше влетів у житловий будинок на території Румунії і спричинив поранення людей.

Реагуючи на цей інцидент генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс готовий захищати «кожен дюйм» своєї території.

«Безвідповідальна поведінка Росії становить небезпеку для всіх нас, – написав Рютте в соцмережі X після розмови з президентом Румунії Нікушором Даном. – Минула ніч вкотре показала, що наслідки їхньої незаконної війни агресії не обмежуються кордоном».

Генсекретар НАТО наголосив, що війна Росії проти України має закінчитися, «як і нехтування Росією безпекою цивільного населення».

Джерело: Reuters

Пожежа у багатоповерховому будинку, в який влучив російський дрон. Галац, Румунія. 29 травня 2026 року Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. 29 травня 2026 року дрон вперше влетів у будинок
«Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, відстежуваний радарами в південній частині муніципалітету Галац, і впав на дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа», – йдеться в повідомленні Міністерство оборони Румунії
Румунський правоохоронець працює на місці вибуху російського дрона в житловому будинку у місті Галац, 29 травня 2026 року
Багатоповерховий будинок у місті Галац в Румунії, у який врізався російський дрон
Екстрені служби повідомили, що двом людям знадобилася медична допомога. Пожежу загасили. 70 людей евакуйовували
Відстань від місця падіння російського безпілотника в Румунії до кордону з Україною 11,51 км.Румунія, член НАТО і Європейського Союзу, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю в понад 600 кілометрів
Пожежники біля будинку в Галаці. Румунія, 29 травня 2026 року.Міноборони Румунії заявило, що під час атаки РФ по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники
Пошкоджений багатоквартирний будинок після влучання дрона поблизу кордону з Україною в Галаці, Румунія, 29 травня 2026 року
На місці вибуху після влучання російського дрона. Галац, Румунія, 29 травня 2026 року.Україна п'ятий рік стримує повномасштабну агресію Росії. ООН повідомляє, що станом на травень 2026 року верифікувала 15 тисяч 850 смертей цивільних унаслідок дій російської армії. В Європі занепокоєні, що війна Росії проти України може перекинутися на територію ЄС
