Евакуювали 70 людей, є поранені: російський дрон влетів у будинок в Румунії

Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці, що поблизу кордону з Україною. Унаслідок удару спалахнула пожежа.

Місцева влада повідомляє про щонайменше двох поранених, яким знадобилася медична допомогу. Пожежу загасили. 70 людей евакуйовували.

Міністерство оборони Румунії також заявило, що під час атаки РФ по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники.

Румунія є членом НАТО і Європейського Союзу. Країна має спільний сухопутний кордон з Україною довжиною у понад 600 кілометрів. Від початку російських ударів по портах на півдні України влада Румунії неодноразово повідомляла про дрони РФ, які залітали в повітряних простір країни. А 29 травня 2026 року російський дрон уперше влетів у житловий будинок на території Румунії і спричинив поранення людей.

Реагуючи на цей інцидент генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс готовий захищати «кожен дюйм» своєї території.

«Безвідповідальна поведінка Росії становить небезпеку для всіх нас, – написав Рютте в соцмережі X після розмови з президентом Румунії Нікушором Даном. – Минула ніч вкотре показала, що наслідки їхньої незаконної війни агресії не обмежуються кордоном».

Генсекретар НАТО наголосив, що війна Росії проти України має закінчитися, «як і нехтування Росією безпекою цивільного населення».

Джерело: Reuters