У Румунії втретє за вихідні знайшли уламки дрона

У Румунії втретє за вихідні виявили уламки безпілотника в повіті Тулча, неподалік населених пунктів Лункавіца та Векерені, повідомило Міністерство оборони.

За офіційною інформацією, уламки знайшли у неділю, 26 квітня. Район оточили співробітники Міністерства внутрішніх справ, аби забезпечити безпеку та обмежити доступ сторонніх осіб.

На місце події вирушила спільна група фахівців Міністерства оборони та Румунської служби інформації, яка має дослідити знайдені фрагменти та вилучити їх для подальшої експертизи.

Розслідування інциденту здійснює прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Російська сторона поки що не коментувала заяву румунської влади.

Раніше у Румунії поблизу кордону з Україною 25 квітня виявили уламки двох безпілотників. Один із них, як повідомляється, впав у районі міста Галац і під час падіння пошкодив майно. Постраждалих не було.

Другий безпілотник, як йдеться у заяві Міністерства оборони країни, знайшли в районі ферми біля села Векерень у повіті Тулча.

Румунська влада поклала відповідальність за те, що сталося, на Росію, яка в ніч проти 25 квітня завдала по Україні, в тому числі по Одеській області, що межує з Румунією, масованого удару.

У румунське Міністерство закордонних справ викликали посла Росії.

Російські дрони і раніше залітали до Румунії і падали на території країни, однак, як повідомив президент країни Нікушор Дан, це перший випадок, коли безпілотник пошкодив майно в Румунії.

Два літаки Eurofighter Typhoon британських Військово-повітряних сил піднімали в повітря о другій годині ночі з авіабази у Фетешті. Пілоти отримали дозвіл на ураження дронів.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило, як сказано у заяві, безвідповідальні дії Росії і наголосило, що вони є новим викликом для регіональної безпеки і стабільності в районі Чорного моря.