У Румунії виявили уламки двох дронів, до МЗС викликали посла Росії

У Румунії поблизу кордону з Україною 25 квітня виявили уламки двох безпілотників. Один із них, як повідомляється, впав у районі міста Галац і під час падіння пошкодив майно. Постраждалих не було.

Другий безпілотник, як йдеться у заяві Міністерства оборони країни, знайшли в районі ферми біля села Векерень у повіті Тулча.

Румунська влада поклала відповідальність за те, що сталося, на Росію, яка в ніч проти 25 квітня завдала по Україні, в тому числі по Одеській області, що межує з Румунією, масованого удару.

У румунське Міністерство закордонних справ викликали посла Росії.

Безпілотник, уламки якого виявили у місті Галац, пошкодив стовп електричного освітлення і надвірну споруду.

Російські дрони і раніше залітали до Румунії і падали на території країни, однак, як повідомив президент країни Нікушор Дан, це перший випадок, коли безпілотник пошкодив майно в Румунії.

Два літаки Eurofighter Typhoon британських Військово-повітряних сил піднімали в повітря о другій годині ночі з авіабази у Фетешті. Пілоти отримали дозвіл на ураження дронів.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило, як сказано у заяві, безвідповідальні дії Росії і наголосило, що вони є новим викликом для регіональної безпеки і стабільності в районі Чорного моря.

Російська сторона поки що не коментувала заяву румунської влади.