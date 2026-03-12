Зеленський подякував Румунії за відкритість до спільного створення дронів

Президент України Володимир Зеленський подякував Румунії за її відкритість до спільного створення дронів, але не надав багато інформації про проєкт, повідомляє румунська служба Радіо Свобода, журналістка якої запитала главу української держави про проєкт спільного створення дронів та підтримку, яку Румунія надала Україні.

«Для нас Румунія є дуже важливим партнером, і я дякую Румунії за те, що вона є добрим партнером і за те, що вона може вирішити проблеми виробничих потужностей, як у Данії та Німеччині», – розповів президент України.

Щодо військової допомоги, запропонованої Румунією, Зеленський заявив, що не може надати таку інформацію.

Після завершення спільної з президентом Румунії Нікушором Даном пресконференції Зеленський зустрічається з прем’єр-міністром Іліє Болояном, за даними Радіо Свобода, згодом вони удвох вирушать на авіабазу Фетешть.

Президенти України та Румунії Володимир Зеленський і Нікушор Дан підписали 12 березня в Бухаресті три міждержавні документи. Це рамкові домовленості між главами держав щодо співробітництва в енергетичному секторі, українсько-румунська заява щодо спільного виробництва оборонної продукції та спільна декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією.