Громадянина Румунії засудили в Росії за звинуваченням у шпигунстві на користь України

Краснодарський крайовий суд засудив громадянина Румунії Адріана-Давида Керчо до 15 років у колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві. У спецслужбах вважають, що він намагався вступити до ЗСУ та передавав українським спецслужбам дані про розташування систем ППО у Сочі.

За версією слідства, Керчо вийшов на зв’язок із Головним управлінням розвідки України (ГУР) у листопаді 2024 року та виявив бажання вступити до «Британського легіону», повідомили в об'єднаній пресслужбі судів Краснодарського краю. У ФСБ стверджують, що після цього для безпечного виїзду з території Росії йому запропонували зняти за допомогою квадрокоптера позиції російських військових.

Керчо затримали у квітні 2025 року, це сталося на тлі загострення відносин між Москвою та Бухарестом – тоді сторони обмінялися висилками дипломатів та військових аташе, а також звинуватили один одного у втручанні у вибори.