Росія звільнила французького політолога Вінатьє – в обмін на баскетболіста Касаткіна

Засуджений у Росії французький політолог Лоран Вінатьє повернувся на батьківщину в результаті обміну на затриманого у Франції російського баскетболіста Данила Касаткіна, повідомляє 8 січня офіційна російська інформаційна агенція ТАСС із посиланням на Федеральну службу безпеки РФ.

Лоран Вінатьє був засуджений у Росії на три роки позбавлення волі за статтею про збирання відомостей військового характеру без реєстрації «іноагентом». У серпні 2025 року проти нього порушили нову кримінальну справу за суворішою статтею – про шпигунство.

Винатьє – політолог, який спеціалізується на Росії, Чечні, Кавказі та Центральній Азії. Політолог визнав провину, і справу розглядали в особливому порядку.

Данило Касаткін був затриманий у Франції на запит Сполучених Штатів, які домагалися його екстрадиції. У США баскетболіста підозрюють у кібершахрайстві. За версією слідства, він причетний до діяльності хакерського угруповання, яке за допомогою програм-вимагачів атакувало близько 900 компаній.

МЗС Франції після оголошення вироку співвітчизнику виступило із заявою, в якій назвало покарання Вінатьє невиправдано суворим, і розкритикувало російське законодавство про «іноагентів». Президент Франції Емманюель Макрон, говорячи про затримання свого співгромадянина, заявляв, що він не працював на французькі спецслужби чи інші французькі організації.

У грудні 2025 року речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія зробила Франції «пропозицію» щодо Лорана Вінатьє.