Politico: «Альтернативу для Німеччини» звинувачують у зборі інформації для Кремля

Ультраправий німецький політик Рінго Мюльманн виявив значний інтерес до оприлюднення інформації, яка, на думку його політичних опонентів, може бути дуже цікавою для російської розвідки, пише Politico.

За даними видання, користуючись правами, наданими йому як депутату від партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у парламенті східнонімецької землі Тюрінгія, Мюльманн неодноразово звертався до регіонального уряду з проханням розкрити складні деталі щодо таких тем, як місцева оборона від безпілотників та транспортування західної зброї до України.

Одного дня у червні він подав вісім запитів щодо безпілотників та можливостей поліції регіону, яка відповідає за виявлення та відбиття безпілотників, що вважаються шпигунською загрозою, щодо захисту від безпілотників.

Видання зауважує, що такі запитання від законодавців від «Альтернативи для Німеччини» у земельному та федеральному парламентах спонукали німецьких центристів звинуватити законодавців ультраправої партії у використанні своїх місць для спроби розкрити конфіденційну інформацію, яку Москва могла б використати у своїй війні проти України та допомогти у веденні так званої «гібридної війни» проти Європи.

«Мене вразив неймовірний інтерес до критичної інфраструктури та органів безпеки тут, у Тюрінгії, особливо до того, як вони справляються з гібридними загрозами», – сказав міністр внутрішніх справ Тюрингії Георг Майєр Politico. – «Раптом геополітичні питання відіграють певну роль у їхніх питаннях, тоді як ми в парламенті землі Тюрінгія не відповідаємо за зовнішню чи оборонну політику»

Мюльманн у розмові з Politico заперечив, що він виконує завдання «у напрямку Росії». За його словами, міністри уряду, хоча й зобов’язані відповідати на кожен парламентський запит, не зобов’язані розкривати конфіденційну або секретну інформацію, яка може загрожувати нацбезпеці.

«Якщо в якийсь момент така відповідь становить небезпеку або призводить до шпигунства, то шпигунство – це не моя вина, а вина міністра, оскільки він розкрив інформацію, яку не повинен був розкривати», – сказав він.

Марк Генріхманн, голова спеціального комітету в німецькому Бундестазі, який контролює розвідувальні служби країни, заявив, що хоча уряд не зобов'язаний розголошувати секретну або дуже конфіденційну інформацію, розвідувальні служби РФ все ще можуть зібрати цінну інформацію з величезного обсягу та різноманітності запитів AfD.

«Те, що я регулярно чую від різних міністерств, полягає в тому, що окремі запити насправді не є проблемою. Але коли розглядати ці окремі запити поруч, можна отримати уявлення, наприклад, про маршрути подорожей, постачання допомоги та військові товари до України або в її напрямку», – каже Генріхманн.



Лідери «Альтернативи для Німеччини» часто займають позиції, вигідні для Кремля, виступаючи за відновлення економічних зв’язків та імпорту газу, а також за припинення допомоги Україні у сфері зброї.

Політики «Альтернативи для Німеччини» заперечують звинувачення в тому, що вони використовують свою зростаючу парламентську владу як на національному рівні, так і в землях Німеччини, щоб спробувати передати конфіденційну інформацію Кремлю.

Згідно з аналізом даних, проведеним Spiegel, фракції партії «Альтернатива для Німеччини» в німецьких земельних парламентах подали понад 7000 запитів, пов’язаних із безпекою, з початку 2020 року – більше, ніж будь-яка інша партія.



У Тюрінгії, де державні розвідувальні органи назвали «Альтернативу для Німеччини» екстремістською групою, партія подала майже 70 відсотків (1206 з 1738) усіх запитів, поданих у цей законодавчий період. У Бундестазі парламентські запити партії становлять понад 60 відсотків усіх запитів (636 з 1052).