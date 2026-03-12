Зеленський підписав із президентом Румунії три міждержавні документи

Президенти України та Румунії Володимир Зеленський і Нікушор Дан підписали 12 березня в Бухаресті три міждержавні документи. Це рамкові домовленості між главами держав щодо співробітництва в енергетичному секторі, українсько-румунська заява щодо спільного виробництва оборонної продукції та спільна декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією.

«Ми не повинні приховувати: історично між нашими країнами існувала недовіра. Ця недовіра має зникнути. Дві країни виходять на взаємну довіру та несуть спільну відповідальність за цю частину Європи, за її громадян та за весь регіон. У документі та в обговореннях, які ми мали, ми говорили про війну в Україні, про постійну підтримку, яку пропонує Румунія. Ми говорили про військову співпрацю. Ми говорили про зв'язок, про спільні енергетичні проєкти, про інтеграцію України до ЄС, і ми підтвердили підтримку Румунією цьому процесу», – сказав Нікушор Дан.

Окремо румунський лідер відзначив, що отримав «гарантії щодо продовження функціонування шкіл румунською мовою та щодо всіх інших прав румунської меншини».

Зеленський подякував Румунії «за принципову позицію, яку вона займала протягом чотирьох років війни».

«Румунія, разом з іншими державами, допомогла нам захистити наших громадян. У нас є спільна декларація щодо розвитку оборонного потенціалу, що є правильним кроком для розвитку нашої співпраці. Дякую також за підтримку європейського шляху. Сьогодні ми підписали угоду про стратегічне партнерство. Румунія та Україна мають великий економічний потенціал. Ми будуємо дві нові лінії електропередач з Румунією, що є взаємовигідним для наших країн», – відзначив президент України.

Це не перший візит Зеленського до Румунії від початку повномасштабної війни.



У жовтні 2023 року він відвідував Бухарест, де зустрічався з на той момент президентом Клаусом Йоганнісом.

Нікушор Дан розпочав свій термін на посаді президента Румунії 26 травня 2025 року після того, як переміг на повторних виборах президента.