Зеленський прибув з візитом до Румунії

Це не перший візит Зеленського до Румунії від початку повномасштабної війни. У жовтні 2023 року він відвідував Бухарест
Президент України Володимир Зеленський Президент прибув до столиці Румунії Бухареста.

Як повідомив речник президента Сергій Никифоров, він проведе зустріч зі своїм румунским колегою Нікушором Даном, премʼєр-міністром країни Іліє Боложаном та відвідає центр з підготовки пілотів F-16.

Як повідомляє Адміністрація румунського президента, політики обговорюватимуть зміцнення всебічних, конструктивних, орієнтованих на майбутнє двосторонніх відносин, а також розвиток політичного діалогу, активізацію економічної співпраці.

У пресслужбі президента Румунії повідомляють, що глави двох держав також обміняються думками щодо розширення Євросоюзу, трансатлантичних відносин, безпекової ситуації в Чорноморському регіоні та останніх подій на регіональному та глобальному рівнях.

Це не перший візит Зеленського до Румунії від початку повномасштабної війни.
У жовтні 2023 року він відвідував Бухарест, де зустрічався з на той момент президентом Клаусом Йоганнісом.

Нікушор Дан розпочав свій термін на посаді президента Румунії 26 травня 2025 року після того, як переміг на повторних виборах президента.

