Зеленський прибув з візитом до Румунії

Президент України Володимир Зеленський Президент прибув до столиці Румунії Бухареста.

Як повідомив речник президента Сергій Никифоров, він проведе зустріч зі своїм румунским колегою Нікушором Даном, премʼєр-міністром країни Іліє Боложаном та відвідає центр з підготовки пілотів F-16.

Як повідомляє Адміністрація румунського президента, політики обговорюватимуть зміцнення всебічних, конструктивних, орієнтованих на майбутнє двосторонніх відносин, а також розвиток політичного діалогу, активізацію економічної співпраці.

У пресслужбі президента Румунії повідомляють, що глави двох держав також обміняються думками щодо розширення Євросоюзу, трансатлантичних відносин, безпекової ситуації в Чорноморському регіоні та останніх подій на регіональному та глобальному рівнях.

Це не перший візит Зеленського до Румунії від початку повномасштабної війни.

У жовтні 2023 року він відвідував Бухарест, де зустрічався з на той момент президентом Клаусом Йоганнісом.

Нікушор Дан розпочав свій термін на посаді президента Румунії 26 травня 2025 року після того, як переміг на повторних виборах президента.