В окупованому Севастополі обмежили продаж бензину, ціни злетіли вгору

В окупованому Севастополі з вечора 21 травня спостерігається брак бензину та зростання цін на нього, повідомляють російські телеграм-канали та влада.

Зокрема, телеграм-канал «ЧП Севастополь» зазначає, що ціни значно зросли. «Ціни летять у космос. Сотий перевалив за 100 рублів», – ідеться в повідомленні.

Телеграм-канал надав фотографії автозаправок «АТАН» та «ТЕС», де вказано або відсутність деяких марок палива, або підвищену ціну на них.

Заступник окупаційного голови міста Павло Ієно заявив, що в Севастополі обмежать продаж бензину – не більш як 20 літрів в одну каністру чи машину, що «уникнути штучного ажіотажу». «Існують певні логістичні складнощі, причина яких, гадаю, всім відома», – заявив чиновник.

За його словами, на заправках міста є бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне пальне, але в невеликій кількості. Надвечір 22 травня нібито очікуються нові поставки.

Російський очільник Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що влада намагається нормалізувати обстановку в найкоротші терміни. «На заправках мережі АТАН є бензин марок АІ-92 і АІ-95, і ДП, але не на всіх станціях. На частині заправок ТЕС є 92-й бензин, постачання АІ-95-го та дизеля очікується надвечір, ми працюємо над цим. ДП поки що за талонами», – повідомив він.

Сили оборони України, СБУ та ГУР неодноразово завдавали ударів по нафтобазі у Феодосії, а також по поромній логістиці в Керчі.