У Криму окупаційна влада не згадала про кримських татар під час офіційних заходів 18 травня

В офіційних звітах російської влади Криму, присвячених роковинам депортації кримських татар 18 травня 1944 року, не згадується про кримськотатарський народ – на це звернув увагу проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Журналісти з’ясували, що офіційні заходи 18 травня в Криму, згідно зі звітами чиновників, були названі «Днем пам’яті жертв депортації народів Криму» без уточнень, про що йдеться.

Російський голова Криму Сергій Аксьонов 18 травня поклав квіти до меморіального комплексу «Шлях відродження народів Криму» у селищі Сирень Бахчисарайського району, збудованого російською владою.

Спікер російського парламенту Криму Володимир Константінов цього дня приніс квіти до меморіалу «Відродження» на території Кримського інженерно-педагогічного університету імені Февзі Якубова. При цьому згадок, що йдеться про депортацію кримських татар, в офіційних звітах із цих церемоній немає.

У повідомленні від імені Сергія Аксьонова на його сторінках у соцмережах йдеться про «солідарність і підтримку» неназваним народам, яких «позбавили Батьківщини, будинків, майна та найбільш елементарних прав».





А в офіційних повідомленнях від імені Володимира Константінова заявлено про депортацію «сотень тисяч людей у 1941-1944 роках» – без жодних згадок та уточнень, про кого йдеться.

Депортація кримських татар розпочалася о третій годині ранку 18 травня 1944 року й завершилася 20 травня. Менш ніж за дві доби радянська влада виселила весь корінний народ Криму з півострова. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про визнання депортації кримськотатарського народу 1944 року геноцидом та встановила 18 травня днем пам’яті жертв цього злочину.







