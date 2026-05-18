Росія: у Петербурзі затримали керівників дитячого ансамблю через прапор кримських татар

Трьох керівників кримськотатарського дитячого хореографічного ансамблю «Нефес» з окупованого Криму 17 травня затримали у Петербурзі під час екскурсії з дітьми. Ніч вони провели у поліції. Про це повідомляють петербурзькі ЗМІ – «Фонтанка», «Ротонда» та «Канал 78».



Ансамбль із Сімферополя приїхав до Петербурга для виступу у парку «Росія – моя історія» 18 травня. Під час екскурсії Петропавлівською фортецею діти в національних костюмах кримських татар разом з керівниками зробили спільне фото, розгорнувши при цьому прапори Росії, Криму та прапор кримських татар – блакитне полотнище з жовтою тамгою. Прапор використовується кримськотатарськими національними організаціями, включаючи заборонений у Росії Меджліс кримських татар, проте не визнаний у Росії екстремістським і, отже, не заборонений.

Поліцейські, проте, відразу після фото підійшли до членів ансамблю і заявили, що вилучать прапор, «бо він блакитний із жовтою символікою, схожою на тризуб. Заявили, що він екстремістський і заборонений», – сказав «Каналу 78» друг керівника колективу Єгор Абрамов. Згодом поліцейські вирішили затримати трьох людей, серед яких хореограф ансамблю Севіле Халілова. Їх відвезли до відділку поліції №43 та залишили там на ніч. Стверджується, що їх звинуватили у організації неузгодженого мітингу. У пресслужбі поліції не змогли уточнити, за що саме склали протокол.

«Коли я везла дітей виступати на благодійних концертах, я ніяк не очікувала, що я сидітиму за екстремізм. Якщо наш прапор є екстремістським, потрібно було наш народ весь попередити про це ще в Криму», – наводить «Фонтанка» слова Халілової, яку зранку в понеділок привезли до суду. За її словами, ансамбль і раніше приїжджав до Петербурга з кримськотатарським прапором, і тоді жодних проблем не було.



Як пише «Ротонда», судячи з анонсу, діти мали виступати з благодійними концертами для учасників вторгнення в Україну, які проходять лікування та реабілітацію в петербурзьких шпиталях, жителів блокадного Ленінграда, кадетів та курсантів. Наразі всі заходи скасовано до прояснення долі керівників ансамблю.

18 травня – день початку депортації кримських татар у 1944 році. Цього дня в Україні на державному рівні відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

18 травня 1944 року радянський режим розпочав депортацію всього кримськотатарського народу до Центральної Азії з Криму. Упродовж трьох днів десятками залізничних вагонів було насильно вивезено близько 200 тисяч кримських татар.







