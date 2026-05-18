МЗС закликало міжнародну спільноту до визнання геноциду кримськотатарського народу

У День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Міністерство закордонних справ України знову закликало міжнародну спільноту до міжнародного визнання геноциду кримськотатарського народу.

«Україна визнала депортацію кримськотатарського народу у травні 1944 року актом геноциду. Ми вдячні Канаді, Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії та Нідерландам, які ухвалили аналогічні рішення, відновлюючи історичну справедливість та віддаючи шану пам’яті жертв цього злочину. Закликаємо інші країни приєднатися до міжнародного визнання геноциду кримськотатарського народу», – йдеться у повідомленні МЗС.

У МЗС зауважують, що після початку російської окупації Криму в 2014 році окупаційна влада продовжила дискредитацію та утиски кримських татар.

«Заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, фабрикація кримінальних справ, примусова паспортизація, тиск на релігійні громади та створення нестерпних умов для життя – все це є сучасними формами примусового витіснення Росією корінного народу України з його землі. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини та міжнародно-правових зобов’язань держави-окупанта», – наголошують українські дипломати.

МЗС також закликало міжнародну спільноту посилити консолідований політико-дипломатичний, санкційний та правовий тиск на Росію з метою припинення порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Українське міністерство також вимагає від РФ негайно припинити всі форми репресій проти кримських татар, скасувати незаконну заборону Меджлісу кримськотатарського народу, звільнити всіх політичних в’язнів і дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

18 травня 1944 року радянський режим розпочав депортацію всього кримськотатарського народу до Центральної Азії з Криму. Упродовж трьох днів десятками залізничних вагонів було насильно вивезено близько 200 тисяч кримських татар.



