«Кримська солідарність»: прихований свідок на суді у справі кримських мусульман не зміг описати звинувачених

Прихований свідок не зміг на допиті в суді описати учасників справи четвертої Джанкойської групи «Хізб ут-Тахрір», повідомляє «Кримська солідарність».

Як пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, йдеться про таких обвинувачених – син імама Ремзі Куртнезирова Емір, сантехнік Рустем Мустафаєв, батько чотирьох неповнолітніх дітей Абібула Смедляєв, Мірзаалі Тажибаєв та Бахтіяр Аблаєв.

Вказується, що секретний свідок обвинувачення, який виступив 14 травня у Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону під псевдонімом «Ісламов», не зміг описати зовнішність та спосіб життя підсудних. Чоловік заявляв, що ходив на зустрічі за участю обвинувачених з осені 2021 року до літа 2023 року. Проте не зміг назвати, як виглядають кримські татари, у справі яких його допитують і чим вони займалися в житті.

Зокрема, «Ісламов» не відповів на запитання Бахтіяра Аблаєва, що чоловік робив на зустрічах, яке у нього гобі та яким транспортом він їздив до мечеті. Друге мусульманське ім’я Рустема Мустафаєва, яке відоме його знайомим та друзям, свідок також назвати не зміг.

Суддя заявив, що обвинувачених незабаром можуть етапувати із СІЗО-1 Ростова-на-Дону до СІЗО-3 Новочеркаська «у зв’язку з переповненістю ізолятора». Якщо Федеральна служба виконання покарань ухвалить це рішення, кримські татари братимуть участь у суді по відеоконференцзв’язку.

Обшуки у п'ятьох кримських татар відбулися 5 лютого 2025 року. Того ж дня троє з них були відправлені до СІЗО-2 Сімферополя, а наступного дня туди ж доправили Мірзалі Тажибаєва та Бахтіяра Аблаєва.

Родичі фігурантів справи стверджують, що під час обшуків співробітники ФСБ підкинули заборонені книжки та брошури, а протоколи обшуків їм не залишили. Всіх затриманих звинуватили в участі в діяльності ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії, але дозволена в більшості інших країн світу.