Дружина кримського політв’язня Зекір’яєва повідомила про погіршення стану його здоров’я

Стан здоров’я кримського татарина Сервера Зекір’яєва, який був засуджений у «справі Хізб ут-Тахрір» на 13 років і відбуває термін у ВК-1 Тульської області, різко погіршився, повідомила громадській організації «Кримська солідарність» його дружина Зарема Зекір’яєва.

За її словами, у чоловіка з’явилися небезпечні симптоми на тлі трирічного перебування у приміщеннях із суворим режимом утримання. Зокрема, в нього почав німіти язик і з’явилося мокротиння з кров’ю.

«Вже протягом року Сервер відчуває оніміння мови. Місяць тому у нього в горлі з’явився присмак крові, а з деяких пір почала виходити мокрота з кров’ю. В області грудей відчувається, ніби якась рана всередині», – розповіла Зекір’яєва.





З вересня 2022 року Сервер Зекір’яєв практично безперервно перебуває або в єдиному приміщенні камерного типу, або в штрафному ізоляторі. Політв’язень неодноразово скаржився на те, що до будівлі з камерами примикають каналізаційні люки, через що в приміщенні постійно стоїть запах аміаку. Чоловік страждає від нудоти, блювання піною та нестачі кисню.

«Люки розташовані за два-три метри від вікна моєї камери і постійно забиваються. Я прокидався від того, що мене рвало», – передавав слова чоловіка його захисник.

Незважаючи на тяжкий стан та прохання про токсикологічний аналіз крові, адміністрація колонії вкотре відправила Зекір’яєва до ШІЗО, де він пробуде щонайменше до 8 квітня. Родині відмовляють у побаченнях з вересня 2022 року під формальними приводами. За словами адвоката, тиск на кримчанина посилився після зміни керівництва виправної установи.

Сервер Зекір’яєв – батько 13 дітей, до арешту він працював учителем фізкультури в окупованому Бахчисараї. Він є одним із шести жителів міста, яких заарештували в жовтні 2017 року. Тоді ж затримали Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва та Ернеса Аметова. ФСБ Росії інкримінувала їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Їх засудили до тривалих термінів ув’язнення у вересні 2020 року.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.



