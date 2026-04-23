До Сенату США внесли законопроєкт, спрямований на протидію атакам РФ на свободу віросповідання

Голова Гельсінської комісії, конгресмен-республіканець Джо Вілсон та низка інших законодавців представили двопартійну законодавчу ініціативу, спрямовану на протидію російським атакам на свободу віросповідання.

Законопроєкт, який був поданий до Сенату, вимагає від державного секретаря та секретаря оборони спільно звітувати про дії Росії щодо переслідування, придушення та порушення релігійних свобод релігійних громад в Україні та на окупованих Росією територіях. Він також доручає президенту запровадити санкції проти іноземних осіб, яких викрито у причетності до цих дій.

«Росія переслідує та вбиває віруючих у рамках своєї політики, де б вона не вторгалася. Військовий злочинець Путін прагне перешкодити вільному віросповіданню всіх віруючих і придушує будь-яку релігію, яка не підпорядковується її державній церкві та корумпованому колишньому агенту КДБ Патріарху Кирилу, або іншим чином не піддається репресивному державному контролю», – сказав конгресмен, очільник Гельсінської комісії.

Вілсон зазначив, що віряни на тимчасово окупованих територіях України зазнають «особливої жорстокості», тому вкрай важливо протистояти російській війні проти віри.

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік, який є співавтором законопроєкту, зазначив, що аійна Росії в Україні — це не лише напад на суверенітет, це «продуманий, системний напад на релігійну свободу».

«Для американців свобода віросповідання є однією з наших найфундаментальніших свобод, і ми не стоїмо осторонь, коли її придушують силою. Це законодавство гарантує, що ці злочини будуть задокументовані, винних буде встановлено і настануть реальні наслідки», – сказав Фіцпатрік.

Російська окупаційна влада у захоплених частинах України розгорнула масове переслідування церков та релігійних організацій, що призвело до стрімкого згортання релігійної свободи на непідконтрольних уряду України територіях, заявляло раніше Міністерство закордонних справ України.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у своїй доповіді, оприлюдненій в лютому 2026 року, заявила, що російська влада обмежувала свободу віросповідання або переконань, свободу вираження поглядів і думок та свободу мирних зібрань.

У доповіді зазначається, що члени релігійних груп, які сприймалися як такі, що виступають проти Росії та її збройного нападу на Україну, зазнавали переслідувань, затримань, були засуджені до позбавлення волі або депортовані. Особливою мішенню стали члени організації «Свідки Єгови» та «Хізб ут-Тахрір», заборонених в РФ, але законних в Україні.







