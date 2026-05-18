«Усі кримські в’язні Росії мають бути звільнені» – Зеленський у День пам’яті жертв геноциду

Президент України Володимир Зеленський із дружиною 18 травня встановили лампадки на Меморіалі пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу у сквері Миру в Києві, повідомляє пресслужба глави держави.

«Депортація, яка стала актом очевидного геноциду проти кримськотатарського народу. 1944-й рік назавжди буде в історії як спроба знищити народ, коли малих і дорослих викинули з рідного дому та відправили в чужий край», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що не можна забути і пробачити цей злочин, тим більше коли Росія розпочала нову війну проти України саме з Криму.

«Ми не забуваємо про наших людей, про тих, хто чинив і чинить спротив у Криму, про тих, кого росіяни захопили та утримують. Усі кримські в'язні Росії мають бути звільнені з полону. Ми працюємо по кожному прізвищу, по кожній долі. Нікого не залишимо ворогу», – вказав глава держави.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв зазначив, що для цього корінного народу України депортація та геноцид стали частиною історичної пам’яті та ідентичності.

«Саме ця пам'ять надихала покоління кримських татар на боротьбу з комуністичним режимом, за повернення на батьківщину та відновлення своїх прав. Саме ця пам'ять спонукала практично весь Кримськотатарський народ на чолі з Меджлісом у лютому 2014 року відкрито виступити проти окупації Криму правонаступниками, ідейними спадкоємцями тоталітарного радянського режиму, а згодом прийняти на себе основний удар репресивної машини окупаційної влади», – сказав він.

Наприкінці церемонії муфтій Духовного управління Криму Айдер Рустемов виголосив молитву на згадку про жертв геноциду.

Депортація кримських татар розпочалася о третій годині ранку 18 травня 1944 року й завершилася 20 травня. Менш ніж за дві доби радянська влада виселила весь корінний народ Криму з півострова. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про визнання депортації кримськотатарського народу 1944 року геноцидом та встановила 18 травня днем пам’яті жертв цього злочину.