Право вільно ловити рибу стало «тероризмом і сепаратизмом». Справа проти захисниць прав корінних народів Росії

Футболки з портретами двох жінок, які з грудня 2025 року перебувають у СІЗО, одягали одного дня учасники 25-ї сесії Постійного форуму з питань корінних народів ООН, що пройшла наприкінці квітня у Нью-Йорку.

Ці жінки – захисниці прав корінних народів Росії Наталія Леонгардт та Дар'я Єгерева, представниці «Абориген форуму» – об'єднання експертів і захисників прав корінних нечисленних народів Росії.

У чому російські силовики звинувачують правозахисниць?

Чому боротьба за право вільно ловити рибу чи випасати оленів на своїй землі стала кваліфікуватися в РФ як «терористична діяльність та сепаратизм»?

Інформацію про справу «Абориген форуму» і ув'язнених захисниць прав корінних народів Росії зібрав проєкт Радіо Свобода Север.Реалии.

17 грудня 2025 року в Якутії, Петербурзі, на Алтаї та в Кузбасі в активістів, які захищають права корінних народів, пройшли обшуки. Двох правозахисниць Дар'ю Єгереву (49 років) та Наталію Леонгардт (58 років) російські силовики затримали і утримують у СІЗО.

Їх звинувачують в участі в терористичній організації (ч. 2 ст. 205.5 КК), обом загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Усі судові засідання у їхній справі закриті. Історика Максима Кузахметова, який перебуває за межами Росії, Басманний районний суд Москви заарештував заочно. Загалом у справі, за словами джерел редакції, знайомих із ходом процесу, проходить 10 осіб. Але їхні імена силовики не розголошують.

«Абориген форум» забороняли в Росії двічі. У червні 2024 року його визнали екстремістським як нібито частину «Антиросійського сепаратистського руху», який насправді не існує. 22 листопада того ж року об'єднання отримало статус терористичної організації як один із підрозділів «Форуму вільних держав постРосії». Справу проти «Абориген форуму» ведуть за вісьмома кримінальними статтями: про поширення воєнних «фейків», заклики до сепаратизму, участь в «екстремістській» організації, розпалювання ненависті чи ворожнечі, реабілітацію нацизму, створення та участь у терористичній спільноті та терористичній організації, а також наругу над російським прапором чи гербом.

«За такими статтями не буває виправдань»

– Приїхали вранці, провели обшук і забрали її до Слідчого комітету, – розповідає подруга Наталії Леонгардт Людмила (ім'я змінили з міркувань безпеки). – Чоловік її був на роботі, він лише за кілька годин про все дізнався – був абсолютно розгублений. Незрозуміло було, що вона з собою взяла – чи є у неї потрібний одяг, білизна, зубна щітка. Сім'я у неї була щаслива, діти-близнюки, їм зараз уже по 32 роки, біди ніхто не відчував – була абсолютна впевненість, що Наталія займається правильною справою, в якій немає нічого незаконного. Тому арешт став повною несподіванкою. Добре, що її батьки не дожили, от чесно. Вони пережили репресії 30–х років, і їм зараз це все заново переживати – це було б страшно... Після її арешту, наступного дня, було слухання щодо запобіжного заходу, закрите, пустили тільки адвоката....

Адвокатка Ольга Подоплєлова була на цьому суді 18 грудня.

– День був дуже важким для всіх. Наталія та Дар'я були дуже пригнічені. З одного боку, у обох, я думаю, є впевненість, що їхня діяльність була повністю законною і за жодних обставин не мала призвести до кримінального переслідування. Впевненість у своїй правоті часто стає опорою в ув'язненні, – каже Подоплєлова. – З іншого боку – всі чудово розуміють, які цифри написані в кримінальному кодексі за тими статтями, за якими їх звинувачують. Страшні терміни, які їм загрожують, поки навіть не піддаються осмисленню. На жаль, за такими статтями не буває виправдань , необхідно готуватися до найгіршого сценарію, хоча звинувачення є повністю надуманими.

Адвокатка наголошує, що Єгерева та Леонгард займалися винятково правозахисною та експертною діяльністю:

– Тут має місце криміналізація такої адвокаційної, просвітницької роботи. Це якраз у логіці репресій проти громадянського суспільства останніх років, – каже Ольга. – «Абориген форум» внесли до переліку терористичних організацій як структурний підрозділ «Форуму вільних держав постРосії» . Тоді до списку потрапили 172 організації, що стосувалися не лише корінних народів. Деякі з них взагалі не існують, це примари, що живуть лише у фантазіях ФСБ. Наприклад, рухи «Бєлгородська Народна Республіка» та «Курська Народна Республіка» . «Форум вільних держав постРосії» реально існує, але жодних структурних підрозділів у цього майданчика немає. А влітку 2024 року «Абориген форум» визнали ще й структурним підрозділом «Антиросійського сепаратистського руху». Це така собі фантомна структура, придумана ФСБ , щоб мати змогу переслідувати незалежних активістів, які висловлюють незалежну точку зору. Репресивна машина за інерцією захоплює все більше людей, які можуть бути ніяк не пов'язані між собою і не становлять нікому жодної загрози.

Адвокатка при цьому зазначає, що захисники прав корінних народів завжди були «незручними» не лише для російських чиновників та силовиків, а й для бізнесу, який безконтрольно нищить довкілля:

– Вони часто заважали вугільним, нафтовим та іншим видобувним компаніям діяти безконтрольно і знищувати середовище проживання корінних народів. Тож можна припустити, що різні сили стоять за цим переслідуванням. При цьому, 17 грудня минулого року обшуки пройшли по всій Росії. А взяли під варту лише двох – можливо, щоб створити певний показовий ефект для людей, які потенційно займаються тим самим, чим займалися вони. Дар'я – найпомітніша міжнародна експертка. Наталія займалася переважно освітою та просвітництвом у сфері захисту прав корінних народів. Її арешт має, очевидно, налякати тих, хто навіть не виступає публічно . Поки заарештовано двох, але це не означає, що на цьому репресії зупиняться.

Доносили правду, зокрема в ООН

Журналіст, активіст руху «Вільна Інгрія» Максим Кузахметов, заочно заарештований 2 квітня у тій самій справі «Абориген форуму», не розуміє, чому він виявився «спільником» Дар'ї Єгеревої та Наталії Леонгардт:

– Дуже вже різні наші уявлення про майбутнє: я вважаю, що всім буде добре, коли російська імперія припинить своє існування, а багато учасників «Абориген форуму» вважали, що треба писати в «Єдину Росію» , взаємодіяти з владою, не вимагали автономії для своїх регіонів. Але величезній імперії до малих народів діла немає. І, по–моєму, розмови про те, «щоб нам не заважали пасти оленів», – це в найкращому разі шлях у резервацію.

При цьому він визнає, що у переслідуваних активістів була важлива місія – розповідати правду про становище корінних малих народів, зокрема на міжнародному майданчику в ООН .

– Мабуть, це злило когось у Кремлі.

В «Абориген форумі» й близько немає ніяких сепаратистів. Обидві правозахисниці – щирі, людинолюбні жінки. Уся справа зліплена штучно , купа статей звалена в одну купу, не зрозумієш, де осквернення прапора, де дискредитація армії. Правозахисниці нікого не вбили, нічого не вкрали, просто висловлювали біль за пасовища з оленями, перетворені на загиджені нафтові території . Але вони в СІЗО і ризикують вийти без волосся, без зубів через багато років – ніяких ілюзій про праведний суд я не маю.

Засновник «Форуму вільних держав постРосії» Олег Магалецький каже, що визнання його організації терористичною створило ґрунт для масових переслідувань:

– У рішенні так званого суду сказано, що у нас є 172 структурні підрозділи, куди вони включили як існуючі рухи, з якими ми взаємодіємо як платформа, так і ті, з якими ми ніяк не взаємодіяли, наприклад, «Абориген форум» і деякі видумані організації, яких у принципі не існує. Це судове рішення використовують, щоб заарештовувати і переслідувати людей. Наш майданчик просто дискусійний, він надає можливість висловлення всім – і тим, хто за відділення від Росії, і тим, хто проти, і представникам поневолених націй, і міжнародним експертам.

Як зазначає інформаційний центр «Сова», до списку зі 172 нібито структурних підрозділів «Форуму вільних держав постРосії» ФСБ внесла воєнізовані групи, що беруть участь у війні на боці України ( Сибірський батальйон, Карельський національний батальйон, рота «Башкорт», батальйон «Туран», взвод «Інгрія» та ін .). Є там і прихильники незалежності або розширення прав деяких російських регіонів, багато з таких об'єднань співпрацювали з Free Russia Foundation – їх усіх разом визнали екстремістськими як підрозділи «Антиросійського сепаратистського руху» («Абориген форум», «Вільний Ідель–Урал», «Вільна Якутія», «Вільна Бурятія», фонд «Азіати Росії» та ін.). Є націоналістичні об'єднання («Північне братство», «Залеська Республіка», «Смоленська Республіка» та ін.), що переважно діють за кордоном. Нарешті, є неіснуючі підрозділи, на кшталт «Федеративних штатів Сибіру» або «Республіки Карелія» (офіційна назва російського регіону).

«Вважають, що вони царі та боги»

Керівник Міжнародного фонду розвитку та солідарності корінних народів «Батані» (у 2015 році оголошеного іноагентом, у 2017 ліквідованого), член Міжнародного комітету корінних народів Росії Павло Суляндзіга добре знав Наталію Леонгардт, оскільки вони разом працювали в Асоціації корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру та Далекого Сходу (RAIPON).

– Наталія – дуже м'яка, інтелігентна людина, але при цьому вона дуже рішуче захищала корінні народи. Наприклад, у Кемеровській області, к оли у телеутів стався конфлікт із представником вугільної промисловості . І коли на Таймирі був конфлікт із «Норнікелем» . Представники компаній вважають, що вони там царі та боги, всі ресурси, місцеві адміністрації у їхніх руках. Наталія в таких ситуаціях часто допомагала громадам досягати якогось компромісу і водночас добивалася, щоб бізнес дотримувався міжнародних стандартів у взаємовідносинах із корінними народами . Ще вона допомагала громадам складати так звані плани розвитку. Ось, наприклад, громада займається полюванням, рибальством, оленярством. І тут приходить компанія: ми хочемо видобувати на цій території нафту, газ, вугілля – для вас це теж буде вигідно, з'являться нові робочі місця. І щоб відстоювати своє право на нормальне життя аргументовано, а не просто: ми проти і все – громада складає план розвитку. Робить економічні розрахунки щодо ведення бізнесу, пов'язаного з видобутком риби, з переробкою оленячого м'яса, з розвитком туризму і каже: ви знаєте, ми без вас можемо працювати, заробляти і чудово існувати. А ви все нам зруйнуєте, і ми не зможемо займатися ні оленярством, ні полюванням, ні туризмом.

Суляндзіга наголошує, що всі звинувачення російської влади на адресу захисників прав корінних народів надумані та безпідставні.

– Найтрагічніше, що заарештовують за сепаратизм, тероризм людей, у яких не те що в діях – у думках такого не було. Ми ніколи не боролися за відділення від Росії. Ми вважаємо, що більше, ніж Путін і його режим, на розвал Росії ніхто не працює

Ось як прокоментувала ситуацію виданню RFI (французька новинна радіостанція)експертка Антидискримінаційного центру «Меморіал» Стефанія Кулаева:

– Росія поки що не вийшла з низки протоколів Конвенції, які гарантують права корінних народів, включаючи Конвенцію ООН з расової дискримінації, Міжнародний пакт з цивільних і політичних прав. Але незважаючи на наявність цих інструментів, суди, на жаль, їх ігнорують .

Суди упереджені, і ми бачимо, як вони відбуваються. У справі Дар'ї Єгеревої: їй уже двічі продовжили запобіжний захід.

При всьому тому, що суддя не може не бачити повну невинність цих людей. Але, як і в інших випадках, вони роблять те, що наказують . У цьому, звісно, основна проблема.

Ці народи захищені особливими правами в рамках Організації Об'єднаних Націй, що мають національний рух і об'єднані рухи. І треба продовжувати відстоювати, зокрема, їхнє право на ідентичність.

Ми стоїмо перед цією величезною загрозою – шовінізм, який дуже посилився в Росії під час війни, просто заперечує різноманітність народів. Як це робив, до речі, радянський шовінізм, коли на всіх пам'ятниках писали «пам'яті радянських громадян», не вказуючи, що це був розстріл, наприклад, єврейського чи ромського населення.

Ось вийшла поправка про геноцид радянського народу, яка повертає ідею, згідно з якою люди не мають права на ідентичність. І вже ніхто не може сказати в Росії, що когось переслідували саме як єврея, чи як кримського татарина, чи як чеченця.