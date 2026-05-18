«Страждання кримських татар посилилися внаслідок незаконної анексії півострова» – МЗС Туреччини

Міністерство закордонних справ Туреччини 18 травня опублікувало заяву до роковин депортації кримських татар та черкесів.

«Сьогодні виповнюється 82 роки від дня насильницького вигнання кримськотатарського народу з його батьківщини (18 травня). Під час депортації 1944 року сотні тисяч кримських татар були відправлені до трудових таборів у різних країнах, і багато з них загинули через тяжкі умови, яким були піддані. Упродовж багатьох років представники братнього нам кримськотатарського народу не могли повернутися на свою батьківщину – Кримський півострів. Страждання кримських татар – корінного народу Криму – посилилися внаслідок незаконної анексії півострова», – йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства.

Вказується, що Туреччина продовжить підтримувати збереження національної ідентичності, мови та культури кримських татар, а також опікуватиметься їхньою безпекою та благополуччям.

Також у МЗС Туреччини згадали і Черкеське вигнання, яке сталося 162 роки тому – 21 травня. Там назвали цю історичну подію великою гуманітарною трагедією, яка змусила народи Кавказу залишити свою батьківщину в украй важких умовах, що призвело до величезних втрат і глибоких страждань народів Кавказу.

«Ми поділяємо біль кримських татар та братніх народів Кавказу і з повагою та співчуттям вшановуємо пам’ять тих, хто втратив своє життя», – сказано у заяві МЗС.

Депортація кримських татар розпочалася о третій годині ранку 18 травня 1944 року й завершилася 20 травня. Менш ніж за дві доби радянська влада виселила весь корінний народ Криму з півострова. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про визнання депортації кримськотатарського народу 1944 року геноцидом та встановила 18 травня днем пам’яті жертв цього злочину.