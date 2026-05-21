Зеленський заявив про ураження штабу ФСБ РФ на окупованій території Херсонщини

Президент України Володимир Зеленський 21 травня повідомив про ураження в селі Генічеська Гірка на Арабатській стрілці штабу російської Федеральної служби безпеки.

«Є хороші результати від воїнів Центру спецоперацій «А» СБУ. Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс «Панцир-С1» на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими», – ідеться в повідомленні глави держави, до якого доданий підготовлений СБУ відеоролик про ураження об’єктів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Курортне село Генічеська Гірка було окуповане ще в перший день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Воно розташоване неподалік адміністративного кордону між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим, яка перебуває в окупації з лютого 2014 року.