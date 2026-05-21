Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Зеленський заявив про ураження штабу ФСБ РФ на окупованій території Херсонщини

Арабатська стрілка, архівне ілюстративне фото
Арабатська стрілка, архівне ілюстративне фото

Президент України Володимир Зеленський 21 травня повідомив про ураження в селі Генічеська Гірка на Арабатській стрілці штабу російської Федеральної служби безпеки.

«Є хороші результати від воїнів Центру спецоперацій «А» СБУ. Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс «Панцир-С1» на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими», – ідеться в повідомленні глави держави, до якого доданий підготовлений СБУ відеоролик про ураження об’єктів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Курортне село Генічеська Гірка було окуповане ще в перший день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Воно розташоване неподалік адміністративного кордону між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим, яка перебуває в окупації з лютого 2014 року.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG