У Севастополі залишається перекритою вулиця, де, ймовірно, атакували штаб ВПС Чорноморського флоту РФ

У Севастополі в окупованому Росією Криму залишається перекритою вулиця Гоголя, де 27 травня, ймовірно, зазнала удару будівля штабу Військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії, пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на місцеві телеграм-канали.

«Російських вояків дуже багато, все перекрито, стояв військовий позашляховик «Тигр», також було розгорнуто супутникову антену», – повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів.

Сам штаб, як стверджує паблік, «вигорів майже повністю», а в будівлі, де розташовувався вхід, вибиті шибки. «Машини швидкої допомоги і об 11-й годині курсували. На подвір’ї самого штабу в «Урал» складали чорні мішки, великі. Або речі/документи, або тих, хто був у будівлі на момент влучання», – йдеться у повідомленні «Кримського вітру».

Підконтрольний РФ голова Севастополя Михайло Развожаєв до цього повідомив, що російські оперативні служби запустили над цим місцем коптер для оцінки завданих збитків.

Раніше повідомлялося, що окупований РФ Крим вночі і вранці 27 травня зазнали атаки безпілотників і ракет Storm Shadow, повідомляли про «приліт» по будівлі штабу ВПС Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя в Севастополі. Підконтрольна РФ влада цього офіційно не підтверджувала. Українські військові удар поки не коментували.

Від 2022 року територію Криму практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.