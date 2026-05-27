«Логістичний локдаун»: Федоров анонсував посилення middle strike ударів по армії РФ

Міністерство оборони планує масштабувати удари середньої дальності по російських військах, заявив голова відомства Михайло Федоров 27 червня.

«Запускаємо окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування middle strike та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. Наше завдання – ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії», – заявив він.

За спостереженнями міністра, Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті: у квітні російські війська втрачали 179 військових на 1 квадратний кілометр просування порівняно із 67-ма у жовтні минулого року.





Федоров додав, що протягом останніх місяців українські війська вчетверо збільшили ураження російської логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. При цьому міністр вказав на закономірність: знищення російської логістики призводить до зменшення кількості штурмових дій на лінії бойового зіткнення.

«Одним із ключових факторів цієї зміни стали стратегічні рішення щодо масштабування middle strike-спроможностей. Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою. Тому наше завдання зараз — за завданням Президента максимально масштабувати middle strike та в координації з військовими створити для ворога повний логістичний локдаун», – заявив він.

У рамках першого етапу програми, додав Федоров, Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило додаткові 5 мільярдів гривень безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike. Він уточнив, що кошти отримують найбільш ефективні бригади та підрозділи: «перші підрозділи вже отримали кошти, і прямі закупівлі вже почалися».

Водночас, заявив голова Міноборони, відомство в межах другого етапу програми централізовано запускає тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike

«Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці», – додав Федоров.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).