DeepState: армія РФ проривається до Костянтинівки з трьох боків

Російська армія з трьох боків наближається до міських меж Костянтинівки, повідомив проєкт DeepState 23 травня.

Аналітики зафіксували просування армії РФ біля самого міста, а також у селах Іллінівка та Плещіївка на схід, південь і південний захід від міста. Йдеться про «червону зону» – тобто територію, де агресор має впевнений контроль.

«Сіра зона» у східній частині самого міста вже давно є на мапі проєкту– туди, за даними DeepState та словами українських військових, пробираються окремі групи російських солдатів.

Вранці 25 травня український Генштаб повідомив про 15 бойових зіткнень на Костянтинівському напрямку – він стабільно перебуває у трійці найгарячіших на фронті. Це крайня південна точка «поясу фортець» Донбасу, яку Росія прагне захопити.

На цьому тлі Сили оборони, схоже, беруть під вогневий контроль військову логістику РФ на окупованих територіях України. 1-й корпус НГУ «Азов» опублікував відео, на якому видно ураження військових вантажів на українсько-російському кордоні на схід від Маріуполя.

А призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонської області Володимир Сальдо своїм «указом» обмежив рух транспорту по трасі, яка веде з Ростова-на-Дону в окупований Крим.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), російським військам вдалося захопити Торецьк у серпні 2025 року після 14-місячної кампанії, Сіверськ – протягом 41-місячної кампанії та Покровськ (Міноборони Росії стверджувало, що сили РФ повністю захопили Покровськ на початку грудня 2025 року; на мапі DeepState місто позначене як захоплене з 18 травня 2026 року, Генштаб ЗСУ офіційно не підтверджував окупацію міста – ред.) – у січні 2026 року після дворічної кампанії, що призвело до великих втрат росіян у озброєнні та спорядженні, але сили РФ не змогли скористатися захопленням жодного з цих міст для подальшого значного оперативного просування.



В ISW пишуть, що російські війська наразі досягли мінімального прогресу у своєму весняно-літньому наступі 2026 року проти фортечного поясу України, а українські війська навпаки – досягли своїх найбільших успіхів на полі бою взимку та навесні 2026 року з моменту вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року, зокрема, повернувши собі більше території, ніж російські війська отримали у квітні 2026 року.



