Командування повідомляє про понад 230 боєзіткнень на фронті за добу

Протягом попередньої доби на фронті мали місце 233 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 травня.

Командування заявляє про ураження Силами оборони шести районів зосередження живої сили РФ, одного пункту управління БПЛА та трьох російських гармат напередодні.

Одну російську штурмову дію зафіксували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, сім атак мали місце на Південно-Слобожанському напрямку.

Сили оборони зупинили чотири російських спроби просуватися вперед на Куп’янському напрямку. 11 разів російські загарбники намагалися вклинитися в оборону ЗСУ на Лиманському напрямку.





Вісім російських штурмів зафіксували на Слов’янському напрямку, одну на Краматорському. На Костянтинівському напрямку російські війська 15 разів атакували поблизу Плещіївки, Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, й Русиного Яру.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Муравка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке», – йдеться в зведенні.

Російська армія чотири рази атакувала на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському командування зафіксувало 28 атак у районах Прилук, Залізничного й Оленокостянтинівки та в бік Гіркого, Нового Запоріжжя, Староукраїнки, Верхньої Терси, Цвіткового та Чарівного.

ЗСУ зупинили три російських спроби просуватися на Оріхівському напрямку. Ще двічі армія Росії атакувала на Придніпровському напрямку, в районі Антонівського мосту.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.