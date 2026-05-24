Знищили російських БПЛА на 15 мільйонів доларів: робота одного екіпажу дронів-перехоплювачів

Поява на фронті значної кількості українських дронів-перехоплювачів суттєво змінила ситуацію в небі. Кількість розвідувальних та ударних дронів армії РФ зменшилась, а ті, що літають – збиваються у чималій кількості.

Кореспонденти телепроєкту Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) провели добу на позиціях екіпажу дронів-перехоплювачів 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Олександрівському напрямку, щоб побачити, як той прикриває просування Сил оборони від «очей» противника.

Олександрівський напрямок – ділянка фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Контрнаступ Сил оборони України тут вперше за два роки дозволив звільнити більше території, ніж втратити. Ексклюзивні деталі операції від її безпосередніх учасників – у програмі на YouTube або читайте на сайті у матеріалі «Ворог не міг зрозуміти, що відбувається»: ЗСУ наступають у двох областях.

Екіпаж дронів-перехоплювачів 31-ї окремої механізованої бригади заступає на ранкове чергування на Олександрівському напрямку і майже відразу знаходить ціль – розвідувальний дрон Zala, що прямує вглиб українських позицій у Дніпропетровській області.

Віртуозний підліт, і пілот перехоплювача із позивним «Музикант» приймає вітання від колег.

«Найголовніше – побороти мандраж. Бо навіть попри велику кількість збитих нами дронів щоразу з'являється адреналін і починають труситись пальці, дихання частішає. І саме в цей момент потрібна максимальна концентрація, щоб якісно зробити свою роботу», – каже «Музикант».

«З деталей, які нам приходять від виробника, дрон збирається дуже швидко. Вибухівку ми робимо самостійно, бо дослідницьким шляхом знайшли оптимальну кількість і склад. Попередньо калібруємо компас, виставляємо дрон на катапульту і вперед. Тобто виліт за сигналом забирає 5-7 хвилин. Залежно від погоди », – розповідає технік екіпажу з позивним «Пікачу».

На перший погляд здається, що збити дрон не складно – досить просто спрямувати джойстик у потрібному напрямку. Насправді ж – це ціле мистецтво. Зайти на удар знизу чи згори? Як розрахувати швидкість і висоту?

«Зараз ворог встановлює на розвідувальні крила БПЛА літакового типу спектроаналізатори, які перехоплюють частоти нашого відеосигналу, і на підльоті за 100-200 метрів вони вже починають швидко маневрувати, тож наше «крило» іноді за ними не встигає – в нього обтічність менша», – пояснює «Музикант».

Російські конструктори значно збільшили швидкість своїх розвідувальних дронів: наразі вона може сягати 160 кілометрів на годину.

«Коли такий розвідник коригує пуски КАБів Керовані авіаційні бомби. Чому вони становлять велику загрозу – читайте у наших матеріалах Росія стирає міста і позиції ЗСУ КАБами та ФАБами. Пояснюємо, що це і як боротися та «На молекули розщепить, і все»: чому Україна наразі не може протистояти російським КАБам?

, вони можуть рухатись зі швидкістю «шахеда». При цьому якщо у наших екіпажів на цій ділянці в наявності лише стандартні засоби збиття зі швидкістю до 120 кілометрів на годину – вони його просто не наздоженуть, – зазначає пілот перехоплювача. – Здебільшого така Zala робить одне коло над потрібною ділянкою і повертається, щоб зменшити шанс на збиття».

«За 5 хвилин скорегувала «Ланцет» по авто»

Екіпаж «Музиканта» з трьох осіб уже знищив понад 170 повітряних цілей. Перехоплювачі, які коштують 2–3 тисячі доларів за штуку, збивають БПЛА вартістю вдесятеро дорожче . Бійці підрахували, що за рік знищили російських дронів на суму понад 15 мільйонів доларів.

Основні цілі – розвідувальні російські БПЛА: Zala, SuperCam, «Орлан».

«Ворожі розвіддрони безпосередньо несуть чималу небезпеку. Яскравий приклад: ми бачимо на моніторах Zala, розуміємо, що вона «спалила» авто наших суміжників десь за 4-5 км від ЛБЗ лінії бойового зіткнення. Починаємо її шукати, але вона фактично знаходиться на окупованій території, радари туди не дістають. А по зображенню, по співвідношенню висоти дуже важко її знайти. Шукали десь годину і спостерігали, як вона за 5 хвилин скорегувала «Ланцет» по тому авто»

Окрім «Ланцетів», розвідувальні дрони армії РФ у режимі реального часу коригують «Молнії», артобстріли і навіть КАБи, розповідає «Музикант».

«Під час наступу ворога в нашій смузі ми, лише почувши про пуски КАБів, відразу вилітали на пошуки, навіть ще на радарах тих дронів не було. Залітаємо в потенційний район – 5 хвилин, і умовного SuperCam немає. Дуже важливо збити його якомога швидше. Бо він здійснює об'єктивний контроль, куди саме прилетіли КАБи. Якщо не туди – коригує. Але зараз вони в основному летять навмання. Сильно ми їх викосили за рік »

Активно збивають українські дрони-перехоплювачі й ударні БПЛА на кшталт «Молнії», «Ланцета», «Куба».

«Молнії» наразі найпоширеніші. Вони навіть почали використовувати їх як розвідники, бо нормальні розвідники дорого втрачати. А так на ту «Молнію» за 2000 доларів поставили гарну камеру, mesh-модем Mesh-модеми – спеціальні пристрої радіозв'язку, які дозволяють об'єднувати дрони в єдину мережу, по суті – аналог Wi-Fi. Цю технологію Росія почала розвивати після відключення терміналів супутникового зв'язку Starlink і робить дрони невразливими для РЕБу.. І тепер відразу не зрозуміло: ця «Молнія» летить як ударний дрон чи розвідник? «Ланцети» часто літають. І вже на швидкості до 120 кілометрів на годину», – каже пілот перехоплювача.

«На одного нещасного «шахеда» можуть по 5 екіпажів полювати»

За останній місяць екіпаж «Музиканта» знищив 15 «шахедів», які на прифронтових територіях армія РФ використовує по-різному. Мінують із неба територію, служать «маткою» та переносять FPV. Іноді «шахеди» літають із протиповітряною ракетою Р-60 на борту. Але росіяни зрозуміли, що це провальна ідея, і почали ставити здебільшого макет цієї ракети.

«Щоб, наприклад, армійська авіація дуже обережно поводилася з такими «шахедами». Бо на відстані ти не зрозумієш, це бойова ракета чи просто муляж. Бачили ми «шахеди» та «гербери» з агітаційними листами: «Трамп вам більше не дасть грошей!» – і на картинці [президент США Дональд] Трамп усміхається, а [президент України Володимир] Зеленський плаче. Їхній типовий карикатурний гумор у форматі кривого дзеркала», – сміється «Музикант».

Бум у розвитку дронів-перехоплювачів кардинально змінив ситуацію в небі за останній рік, кажуть бійці.

«Рік тому вони літали, як хотіли, ідентичними маршрутами, розвідників Zala кожні 15 хвилин могли запускати. А зараз у нас така конкуренція, що на одного нещасного «шахеда» можуть по 5 екіпажів полювати, – зазначає пілот перехоплювача. – І ми вже змагаємось не за те, як гарно ти його знищиш, а хто перший його знищить. Бувають випадки, що з партії у 20 «шахедів» жоден не пролітає далі ніж на 10 кілометрів углиб від лінії фронту ».

Сьогодні різноманітність дронів-перехоплювачів настільки велика, що нові екіпажі часто не можуть швидко вирішити, якими саме дронами користуватися.

« Коли ми починали, нічого не було. Не було в кого запитати, як працювати, яку тактику застосовувати, які дрони кращі . Умовно 20 із 50 підрозділів навчалися на своїх помилках. А тепер уже можна реально великий талмуд писати та навчати екіпажі. Новачки одразу звертаються до якогось конкретного підрозділу за рекомендаціями і за два дні на бойових уже збивають «крила», – каже «Музикант».

«Гарний екіпаж – це наполегливість і технічне розуміння, з чим ти працюєш. Плюс постійний аналіз того, що літає в повітрі. Що є ціллю, що не є ціллю. Тому що нерідко екіпажі ганяються за хмарами, птахами або своїми розвідувальними крилами. Безсонні ночі та спортивний азарт. У такій роботі треба мати спортивний характер, щоб прагнути великих результатів», – резюмує пілот перехоплювача.