ISW: українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту

Українські війська, схоже, повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту в Україні, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Українські війська провели серію контратак у різних районах фронту протягом останніх місяців, отримавши найбільші здобутки на полі бою з моменту операції України в Курській області РФ у серпні 2024 року. Українські контратаки відбили значну частину Куп’янська, починаючи з листопада 2025 року, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні України взимку і навесні 2026 року, а нещодавно, з кінця квітня 2026 року, звільнили кілька населених пунктів у західній Запорізькій області», – йдеться в повідомленні.

Українські контратаки на півдні України створили «каскадні оперативні і стратегічні наслідки» для весняно-літнього наступу Росії на «пояс фортець» Поняття «пояс фортець», або ж «фортечний пояс», чи «ланцюг фортець» (англійською fortress belt) увів американський Інститут вивчення війни (ISW). Як пояснюють аналітики, вони мають на увазі чотири великі міста (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ) та кілька містечок і селищ, що лежать з півночі на південь вздовж траси H-20 Костянтинівка – Слов'янськ. Українські сили почали будувати оборонні позиції у цих містах та навколо після того, як відбили їх у російських гібридних сил у квітні 2014 року. Довжина поясу – 50 кілометрів.

«Останні 11 років Україна витрачала час, гроші та зусилля на зміцнення фортечного поясу та створення значної оборонної промислової та оборонної інфраструктури в цих містах та навколо них», – зазначають в ISW.

За визначенням аналітиків:

Слов'янськ і Краматорськ утворюють північну половину «фортечного поясу» і служать важливими логістичними центрами для українських сил, що захищають Донецьку область.

Дружківка та Костянтинівка належать до південної частини оборонного поясу.

«Невдача Росії у захопленні Слов'янська у 2022 році та тривалі бої за оточення «фортечного поясу» підкреслюють успіх довгострокових зусиль України з укріплення міст «фортечного поясу». Російські сили наразі все ще намагаються оточити «фортечний пояс» з південного заходу і ведуть боротьбу за його захоплення, що, ймовірно, займе кілька років», – наголосили аналітики у звіті за 12 серпня 2025 року., який «змусив Росію вибирати між захистом від українських контратак і розподілом людських ресурсів і сил у пріоритетних секторах», кажуть аналітики.

Читайте також: ISW: територіальні вимоги Росії «цілком суперечать» реальності на полі бою

В ISW додали, що посилена українська кампанія ударів середньої дальності проти російської логістики, військової техніки і живої сили з початку 2026 року також погіршила здатність російських військ проводити наступальні операції на всьому фронті і, ймовірно, також сприяла нещодавньому просуванню України.

«Українські війська, ймовірно, продовжать розширювати свою кампанію ударів середньої дальності й продовжать контратаки на вразливих ділянках лінії фронту, що, ймовірно, ще більше перешкоджатиме наступальним операціям Росії», – йдеться у звіті.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Стратегічним завданням безпосередньо на полі бою міністр оборони назвав «завдавати противнику щонайменше 200 втрат на кожен квадратний кілометр просування».

«Сьогодні ми завдаємо противнику катастрофічних втрат. У квітні було вбито або важко поранено 35 203 російських військових – це ті, хто вже не повернуться на фронт. У березні – 35 351, у грудні – 34 544. Усі ці цифри верифіковані через систему «єБали» та підтверджені бойовими підрозділами. Сьогодні кожен кілометр просування коштує ворогу непропорційно великих втрат. Якщо в жовтні Росія втрачала 67 військових на один квадратний кілометр просування, то в січні – уже 165, у лютому – 244, у березні – 254, у квітні – 179», – заявив Федоров.

Раніше цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів колегам із країн Північноатлантичного альянсу про успішність застосування «тактики активної оборони», яка, за словами воєначальника, «дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат». За його словами, «від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі – безповоротні».

19 травня головнокомандувач Збройних сил України назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.

За оцінкою Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначали, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.