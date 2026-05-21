Міністр оборони розкрив секрет уповільнення військ РФ на фронті

Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ та поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових та іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike), заявив міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій результатам роботи.

«Окрім роботи українських військових та інших факторів, тут важливу роль тут відіграло вимкнення Starlink для росіян у лютому 2026 року. Росіяни так і не змогли знайти йому повноцінну заміну, і це дає нам критичну перевагу на полі бою.

Також важливим фактором став розвиток напряму middle strike. Ми почали активно закуповувати middle strike-дрони, і сьогодні це одна з головних технологічних переваг на фронті. Ми свідомо зробили ставку на цей напрям, бачимо результат. Уже помітна закономірність: що більше знищують ворога на оперативній глибині, то менше штурмових дій відбувається на фронті», – розповів Федоров.

Стратегічним завданням безпосередньо на полі бою міністр оборони назвав «завдавати противнику щонайменше 200 втрат на кожен квадратний кілометр просування».

«Сьогодні ми завдаємо противнику катастрофічних втрат. У квітні було вбито або важко поранено 35 203 російських військових – це ті, хто вже не повернуться на фронт. У березні – 35 351, у грудні – 34 544. Усі ці цифри верифіковані через систему «єБали» та підтверджені бойовими підрозділами. Сьогодні кожен кілометр просування коштує ворогу непропорційно великих втрат. Якщо в жовтні Росія втрачала 67 військових на один квадратний кілометр просування, то в січні – уже 165, у лютому – 244, у березні – 254, у квітні – 179», – наголосив Михайло Федоров.

Раніше цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів колегам із країн Північноатлантичного альянсу про успішність застосування «тактики активної оборони», яка, за словами воєначальника, «дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат». За його словами, «від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі – безповоротні».

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

Ці дані спираються на поіменні списки загиблих, які «Медіазона» складає спільно з Російською службою «Бі-Бі-Сі» й командою волонтерів, а також на дані з російського Реєстру спадкових справ.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС і «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.