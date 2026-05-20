Сирський розповів колегам у НАТО про втрати РФ – 83 тисячі вбитих і тяжкопоранених з початку року

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів колегам із країн Північноатлантичного альянсу про успішність застосування «тактики активної оборони», яка, за словами воєначальника, «дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат».

«Щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі – безповоротні», – сказав Сирський, який 20 травня виступав по відеозв’язку на засіданні Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За словами головнокомандувача ЗСУ, «важливу роль у цьому відіграють наші підрозділи безпілотних систем». «Уже п’ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати», – твердить Сирський.

Також він відзначив, що Україна суттєво наростила кількість ударів у глибокому тилу противника завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike. «Маємо й певні успіхи у придушенні російської протиповітряної оборони на ближчих дистанціях, що дозволяє дедалі ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об’єкти оборонно-промислового комплексу РФ», – додав головнокмандувач.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 352 070 своїх військових, зокрема 920 осіб – за останню добу, такими є дані на ранок 20 травня.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

Ці дані спираються на поіменні списки загиблих, які «Медіазона» складає спільно з Російською службою «Бі-Бі-Сі» й командою волонтерів, а також на дані з російського Реєстру спадкових справ.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС і «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.