Два ЗМІ навели нову оцінку втрат РФ за 4 роки війни: загинули 352 тисяч солдатів

Число росіян, які загинули під час повномасштабної війні РФ проти України, до кінця 2025 року досягло 352 тисяч осіб – таку оцінку публікують у спільному дослідженні російські незалежні видання «Медуза» і «Медіазона».

Видання спираються на поіменні списки загиблих, які «Медіазона» складає спільно з Російською службою «Бі-Бі-Сі» й командою волонтерів, а також на дані з російського Реєстру спадкових справ.

Зіставляючи поіменний список загиблих військових із реєстром спадкових справ, автори дослідження розрахували ймовірність потрапляння до реєстру для кожної вікової і соціальної групи вбитих на війні. Потім завдяки цьому коефіцієнту журналісти «перевели» спадкові справи у реальну кількість втрат.

Цифра в 352 тисячі включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини. Журналісти наголошують, що не рахували загиблих громадян іноземних держав, які воювали в Україні на боці російської армії.

Дослідники зазначають, що це статистична оцінка, тобто вона має передбачуваний інтервал: «Вказуючи конкретне число, ми говоримо про центральні, найбільш ймовірні значення».

На даний час журналісти встановили імена понад 217 тисяч загиблих на війні російських військових (від початку повномасштабного вторгнення РФ і до 15 травня 2026 року).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.