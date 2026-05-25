Чи змінять дронові удари по «сухопутному коридору» ситуацію на фронті на півдні України?

ЗАПОРІЖЖЯ – Російські окупаційні сили заявляють про посилення українських дронових ударів по ключових транспортних артеріях на півдня України та вводять обмеження на пересування ними. Що відбувається у регіоні? Та чи достатньо лише контролю за логістикою, аби змінити баланс сил на південних напрямках фронту на користь Сил оборони України?

Напередодні, ввечері неділі 24 травня призначений РФ очільник окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький заявив про високу активність українських БПЛА та оприлюднив рекомендації «жителям та гостям Запорізької області» щодо пересування автошляхами окупованого регіону.

Зокрема, в повідомленні рекомендується «обирати для пересування світлу частину доби, максимально обмежити нічні поїздки, в тому числі по автомобільній дорозі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» від міста Мелітополя до кордону між Запорізькою областю і Донецькою народною республікою і М-18 «Харків – Сімферополь – Ялта» від міста Мелітополя до кордону між Запорізькою і Херсонською областями».

Раніше, 21 травня, обмеження на пересування вантажного транспорту ділянкою дороги Ростов-на-Дону – Сімферополь на відрізку Новоолексіївка – Джанкой запровадив голова російської окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо. Введені обмеження не поширюються на військові, фармацевтичні вантажі, пересування будівельної техніки, перевезення палива та обґрунтовуються «метою забезпечення безпеки руху транзитного автомобільного транспорту через територію Херсонської області».

Що відбувається на окупованих територіях?

Раніше російські військові блогери повідомляли про те, що українські сили почали завдавати ударів по трасі так званого «сухопутного коридору до Криму», яка розташована за 160-200 кілометрів у російському тилу.



Така відстань від лінії бойового зіткнення відповідає дистанції застосування дронів типу «мідлстрайк». За даними Міністерства оборони України, вона становить 30-200 кілометрів.



19 травня результати завдання ударів по російській логістиці на відстані 70 кілометрів від лінії фронту показав 422-й окремий полк безпілотних систем Luftwaffe, який оперує на Запорізькому напрямку.

А 25 травня відео бойової роботи дронарів по автошляхах Маріуполь – Таганрог та Маріуполь – Волноваха оприлюднив 1-й корпус НГУ «Азов».



Упродовж 23-24 травня низку відео уражень вантажного транспорту на автошляхах окупованого півдня України у своєму телеграм-каналі виклав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Зокрема, він повідомляє про такі випадки біля Маріуполя – у районі Новоазовська.



Українські удари по російській логістиці наразі вже позначилися на ситуації з пальним на окупованих територіях. За даними релокованого мелітопольського видання «РІА Південь», на 23 травня пальне повністю було відсутнє на АЗС Приазовського, Василівки, Скельок, Дніпрорудного на окупованому Запоріжжі, а у Мелітополі 23, 24 та 25 травня фіксувалися черги машин біля АЗС, діяли обмеження щодо кількості пального, яке відпускалося на одне авто.

Проблеми з пальним фіксуються і на території окупованого Криму. Про це, зокрема, 25 травня повідомляв керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Географія ударів

Французький дослідник Клеман Молін створив мапу українських мідлстрайків. На 24 травня ним ідентифіковано близько 15 ударів по трасі Ростов – Крим та 30 на дорозі Донецьк – Маріуполь та Донецькому кільці.

Поки що Донецький напрямок продуктивніший

Військовий ЗСУ та аеророзвідник Олександр Солонько у своєму телеграм-каналі «Сіль» звертає увагу на таку географію українських ударів по російській логістиці:

«Удари по вантажівках зосереджені по найактивніших трасах. Хоч південна магістраль під ударом також, але з верифікованих даних видно, що найбільше страждають околиці Донецька і траса з Донецька на Маріуполь», – зазначає військовий.

Солонько додає: «Частково наші сили, які обороняються від наступу з півдня та зі сходу, перебувають у центральній позиції до противника. Поки що Донецький напрямок продуктивніший, але якщо південний вийде на той же рівень, то можна буде з часом говорити про те, що «кримський коридор» з його транспортною інфраструктурою поступово втрачатиме свою попередню користь для росіян».

Як «мідлстрайки» на автошляхах Півдня вплинуть на фронт?

Наскільки критично важливими для російської логістики є південні автошляхи, по яким Сили оборони України зараз завдають ударів, Радіо Свобода запитало у військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка.

Фундаментом забезпечення будь-якої військової операції, чи то в наступі, чи в обороні, є дві основні категорії: зв’язок і логістика

– На сьогодні будь-якої альтернативи «сухопутному коридору», який пролягає саме материковою частиною півдня України з території Росії до тимчасово окупованого півострова Крим, немає. Навіть так званий Керченський міст не може забезпечити той об’єм логістики та матеріально-технічного забезпечення, як саме сухопутні коридори.

Насамперед ідеться про трасу М-14, яка пролягає через Маріуполь на Бердянськ, звідти вже відбувається розгалуження або на Мелітополь, або на Токмак по трасі М-30. І фактично, якщо ми говоримо про перерізання і контроль саме цих логістичних артерій, то ми говоримо і про контроль логістики російських окупантів майже на всьому тимчасово окупованому півдні України. Це стосується не тільки Запорізької області чи напрямку на тимчасово окупований півострів Крим, а й логістичного забезпечення лівобережної Херсонщини.

Якщо нам вдасться встановити контроль над цією логістикою, то можна говорити, що південь України, який тимчасово контролюють російські окупанти, буде значно послаблений через відсутність можливостей росіян забезпечувати свої війська.

– Чи достатньо лише контролю над цими логістичними шляхами, аби змінити баланс сил на південному напрямку?

Коли вони будуть повноцінно зруйновані, для них може настати справді реальна криза, коли вони не зможуть тримати навіть оборону

– Потрібно мати комплексний контроль над півднем. Йдеться не тільки про логістику.

Фундаментом забезпечення будь-якої військової операції, чи то в наступі, чи в обороні, є дві основні категорії. Це зв’язок (забезпечення стабільного якісного зв’язку) і це логістика. Коли втрачається зв’язок, коли втрачається логістика та забезпечення передових підрозділів, тоді не тільки наступ неможливий, а навіть оборона починає руйнуватися.

Тому ми зараз розпочинаємо процес поступового контролю не тільки логістичних артерій. На це не дуже у ЗМІ звертають увагу, але менше з тим Сили оборони України проводять системну роботу зі знищення російських комунікацій, зв’язку, телекомунікаційних пристроїв та вузлів у ближньотиловій та середньотиловій зонах.

Відповідно, ми зараз впливаємо на дві основні фундаментальні категорії забезпечення російського війська. Коли вони будуть повноцінно зруйновані, для них може настати справді реальна криза, коли вони не зможуть тримати навіть оборону.