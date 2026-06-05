«Бензину ніде немає!» Окупована частина Донбасу знову без пального

Паливна криза на окупованих територіях повертається. Восени 2025 року черги на заправках і дефіцит бензину вже охоплювали Донеччину, Луганщину, Запоріжжя і Херсонщину. Тоді причиною стали українські удари по нафтових об’єктах у глибокому тилу Росії.

Тепер ситуація повторюється, але причин дві: під ударами вже не тільки заводи, а й логістика.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) проаналізували:

Яка ситуація з пальним на окупованих територіях Донеччини та Луганщини?

Чи здатна Росія вирішити проблему дефіциту?

Дефіцит пального в окупації: що відбувається

Луганщина

«Бензину ніде немає! Ми що, на Крим перетворюємося, я не розумію? Заправка порожня!» – обурюється хлопець на відео з Луганська, опублікованого в тіктоці.

Порівняння з Кримом цілком зрозуміле: на окупованому РФ півострові обмеження на продаж пального за талонами та черги на заправках запровадили наприкінці травня. Тепер з дефіцитом пального стикнулися і жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей.

«Міністр палива та енергетики» підконтрольного Росії угруповання «ЛНР» Костянтин Роговенко змушений був визнати проблему і оголосити про продаж бензину А-95, А-92 та дизпалива не більше як 20 літрів в одні руки. Але пояснив такі заходи «підвищеним попитом» та «проблемами з логістикою».

У Луганській обласній військовій адміністрації підтверджують: у багатьох містах окупованої частини Луганщини пальне взагалі зникло з вільного продажу, а там, де воно є, діють жорсткі обмеження.

«Місцеві спробували тимчасово вирішити нову проблему, поїхавши за пальним до сусідніх регіонів РФ, через що на кордоні сформувалися довжелезні черги. Представники силових структур РФ ретельно перевіряють усіх», – повідомили в Луганській ОВА.

Знайти бензин у прикордонних російських областях тепер теж непросто. Як повідомляють російські ЗМІ, обмеження торкнулися Бєлгородської та Курської областей РФ. Зокрема, на заправках «Роснефти» також запровадили ліміт у 20 літрів бензину та дизелю на людину, а також заборонили наливати пальне в каністри.

Крім Курської та Бєлгородської областей обмеження на продаж бензину й дизеля зачепили Санкт-Петербург, Москву і Підмосков’я.

В ОВА також зазначили, що ціни на пальне на окупованій частині Луганщини лише за кілька днів зросли щонайменше на 10%.

«Взагалі не розумію. Кожна заправка – свої ціни, – нарікає луганський користувач з Тіктоку. – Ціни щодня підскакують на 2-3 рублі (близько 1,24 – 1,86 гривні, – ред.)».

Донеччина

Схожа ситуація розгортається і в Донецькій області. Однак представник окупаційної адміністрації Андрій Чертков в телеграмі заперечує дефіцит і стверджує, що запаси пального в регіоні нібито «стабільні». А проблему порожніх заправок він назвав суто «складнощами в логістиці» – проте вказав, що вони спричинені атаками безпілотників на бензовози.

Тепер на окупованій частині Донеччини бензин відпускають у «пріоритетному порядку»: переважно за талонами і лише для комунального та соціального транспорту. Попри такі заходи, Чертков закликав місцевих жителів «не піддаватися паніці та не створювати штучний ажіотаж».

Тим часом у соцмережах з'являється дедалі більше відео, на яких водії шукають пальне в різних містах Донеччини, а в месенджерах створюють спеціальні телеграм-канали для «переклички» щодо наявності бензину на АЗС в окупації.

Попереду – «логістичний локдаун»?

Заправки на окупованих територіях порожніють на тлі нарощування ударів Сил оборони по шляхах постачання російських військ в окупації.

Цілями «мідлстрайків» – ударів на глибину 100–150 кілометрів за лінією фронту – є траси та залізничні вузли, які агресор використовує, серед іншого, і для постачання пального. Передусім йдеться про «сухопутний коридор» із РФ до Криму окупованими територіями: трасу Р-280 узбережжям Азовського моря, яку агресор називає «Новоросія».

Різні українські підрозділи регулярно публікують відео таких атак. Наприклад, Третій армійський корпус ЗСУ показав полювання на російські фури, «газелі» та бронетехніку на трасах, що ведуть до Луганська та Донецька.

Цей тиск на лінії постачання окупантів невдовзі має стати ще масованішим. Як заявив 27 червня міністр оборони Михайло Федоров, Україна запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування ударів середньої дальності.

«Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором переваги України на полі бою. Тому наше завдання зараз – за завданням президента максимально масштабувати Middle Strike та в координації з військовими створити для ворога повний логістичний локдаун», – наголосив Федоров.

Крім того, ситуацію ускладнюють і регулярні атаки українських дронів на нафтову інфраструктуру в глибокому тилу РФ, що тривають із початку 2024 року.

Ця паливна зараза стрімко розповзається по всьому нашому півдню

Зв'язок між бензиновою кризою та українськими безпілотниками починають помічати і в Москві. Депутат Держдуми РФ, генерал ЗС РФ у відставці Андрій Гурульов назвав проблеми з пальним «справжнім жахом» для цивільних і військових. Фактично він визнав, що наразі Росії немає чого протиставити атакам ЗСУ по трасі Р-280.

«[У Криму] люди годинами стоять під палючим сонцем, щоб залити нещасні 20 літрів по талонах. Але найстрашніше – ця паливна зараза стрімко розповзається по всьому нашому півдню», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Згодом депутат поспішив заявити, що цей допис він не писав, а його сторінку буцімто зламали.

Зламали акаунт Гурульова чи ні, але російські провоєнні пабліки масово публікують подібні оцінки. Автор одно з Z-каналів також зазначив, що комплексного рішення проти українських дронів у них немає, і закликав маскувати військову техніку під цивільні вантажівки. Що насправді є давньою практикою армії РФ на фронті та в тилу, як свідчать українські військові та міжнародні розслідувачі.

«Є думка, що бензовози, як цивільні, так і (тим паче) військові, має сенс драпірувати під штатні фури. Рішення реактивне і не вихід зі становища, але однозначно розмиє пріоритети противника», – йдеться у повідомленні російського блогера.

На такі хитрощі звернув увагу журналіст з Донецька Денис Казанський, підкресливши цинізм подібних закликів:

«А потім верещатимуть про удари по цивільних», – написав він.

Військовий аналітик, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що водночас загарбники намагаються підвищити безпеку «сухопутного коридору». Наприклад, обговорюють встановлення антидронових сіток уздовж усієї багатокілометрової дороги, а також уже зараз із високою щільністю розміщують на ній свої мобільні вогневі групи.

Техніка продовжує горіти і горіти досить часто

«Чи допомагає це стабільному функціонуванню ворожої логістики? Відповідь очевидна – ні, його техніка продовжує горіти і горіти досить часто», – пояснює в ефірі Радіо Донбас Реалії Селезньов.

За його словами, Росія може залучити вантажівки з цивільного сектору для потреб армії замість знищених, проте «тоді буде продовжувати просідати російська економіка». Як наслідок, можливостей для масштабування атак у РФ на полі бою стає дедалі менше.

«А це означає, що питання стагнації [фронту для РФ] – це питання часу», – додав експерт.

Брак пального та руйнування логістики вже позначилися на динаміці російського наступу цієї весни.



За даними звіту проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше позицій, ніж захопили.



Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

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