У Криму запровадили нові обмеження на продаж бензину

В анексованому Криму російська влада посилює обмеження на продаж палива. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода сайт Крим.Реалії з посиланням на російського очільника Криму Сергій Аксьонов.

«З 31 травня надання бензину марки АІ-95 проводитиметься у пріоритетному порядку для комунального та соціального транспорту, а також за талонами – без обмежень за обсягом. При цьому реалізація бензину марки АІ-95 на АЗС «АТАН» та «ТЕС» здійснюватиметься лише за талонами», – заявив він.

Аксьонов додав, що через обмеженість запасу бензину марки А-92 запроваджується обмеження на його роздрібний продаж – тепер продають лише 20 л на одну машину, заправка в каністри заборонена.

За даними чиновника, очікуваний термін нормалізації ситуації, що склалася, – 30 днів.

Російський очільник Севастополя Михайло Развожаєв також повідомив про проблеми із бензином. За його словами, вже вранці 31 травня на АЗС «ТЕС» за кілька годин продали весь добовий ліміт.

«У Севастополі продаж бензину марок АІ-92, АІ-95 буде надаватися лише за талонами. Це тимчасовий захід, необхідний для того, щоб ми могли заповнити запаси палива на АЗС», – повідомив він.

Також запроваджується обмеження на продаж палива в каністри.

Развожаєв пояснив проблему тим, що необхідно посилити заходи безпеки та оптимізації логістичних маршрутів, якими доставляється паливо.

«Я не можу розповідати всього, що ми робимо зараз, щоб не інформувати ворога і тим самим не зривати наші плани», – додав Развожаєв.

Попередні обмеження були запроваджені 30 травня і стосувалися продажу бензину марки АІ-95.

Раніше Сили оборони України завдали кількох результативних ударів по нафтовому терміналу у Феодосії, а також по об’єктах поромної переправи у Керчі. Також українські безпілотники успішно атакують логістичні шляхи до Криму з Донецької, Херсонської та Запорізької областей.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари України по російських військових та нафтових цілях вздовж узбережжя Азовського моря спричинили паливну кризу в Криму.

«Я дякую всім нашим воїнам, які забезпечують досяжність таких російських цілей, насамперед військової та паливної логістики на тимчасово окупованій території вздовж узбережжя нашого Азовського моря. На цю глибину тимчасово окупованої території наші дрони вже дістають все більше, і це вже відбивається у Криму дефіцитом», – заявив він.

Російська влада визнає проблему з логістикою, вводячи обмеження на рух трасою «Новороссия» до Джанкоя.



