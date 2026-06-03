Окупаційна влада Луганщини слідом за Кримом запровадила обмеження на продаж бензину

Підконтрольне Кремлю угруповання «ЛНР», що контролює окуповану Росією частину Луганської області, заявило про запровадження ліміту на продаж бензину, пояснивши це збільшенням попиту на паливо.

Згідно з поширеним 2 червня повідомленням «уряду ЛНР», відповідно до ухваленого рішення паливо на автозаправках продаватиметься з розрахунку не більше 20 літрів у руки.

«Обмеження мають тимчасовий характер і будуть скасовані після покращення ситуації з поставками ПММ», – також йдеться в повідомленні.





Наприкінці травня стало відомо, що влада окупованих Криму й Севастополя запровадила талони на бензин через дефіцит палива. З 31 травня на півострові бензин АІ-95 на заправках мереж АТАН та ТЕС відпускається лише за талонами, а продаж АІ-92 обмежений 20 літрами на автомобіль. У Севастополі за талонами зараз продаються обидві марки бензину.

Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов зазначав, що ситуація має нормалізуватися протягом 30 днів. Російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що обмеження мають тимчасовий характер і необхідні для поповнення запасів палива.

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Повідомлення про проблеми з поставками палива з’являються на тлі нарощування українською армією ударів по логістичних маршрутах між Кримом і Росією. ЗСУ останнім часом розширили кампанію «мідлстрайків»: ударів на глибину 100-150 кілометрів за лінією фронту, внаслідок чого в зоні ураження опинилися траси, ключові для постачання російських військ на окупованій частині України.

Сили оборони України останніми місяцями також суттєво наростили кількість ударів дронами по нафтовій та паливній інфраструктурі Росії у її глибокому тилу. Все це, як вважають експерти, призвело до дефіциту палива на окупованих територіях, передає Російська служба Бі-бі-сі.