Bloomberg: переробка нафти в Росії впала до мінімуму за 16 років на тлі ударів ЗСУ

За минулий місяць українські дрони атакували російську нафтову інфраструктуру щонайменше 30 разів – більше, ніж за будь-який інший місяць від початку війни, повідомляє агентство Bloomberg 1 червня.

«Атаки України на російські нафтопереробні заводи встановили рекорд у травні, що спонукало Москву заборонити експорт авіаційного палива та загрожувало ще більше зашкодити переробці, яка зараз знаходиться на найнижчому рівні за 16 років», – йдеться в матеріалі.

Ударів зазнали 16 НПЗ, в тому числі вісім із 10 найбільших у Росії. Частину заводів атакували багаторазово – щоб не дати Росії швидко відновити виробництво та отримати вигоду від зростання нафтових цін на тлі війни з Іраном.

Читайте також: «700 кілометрів від лінії фронту. Важливий результат» – Зеленський про удар по Саратовському НПЗ

Обсяг переробки в травні опустивя до 4,58 мільйона барелів на добу – на 13% менше, ніж рік тому, і до мінімуму з осені 2009 року, свідчать оцінки аналітиків OilX.

За словами аналітика Сергія Вакуленка, якого цитує Bloomberg, Україна розширила список цілей і б’є по вторинних установках, терміналах та насосних станціях, які складніше відновити через санкції.

Водночас, як пише агенство, до паливної кризи Росії наразі далеко – роздрібні ціни на бензин з початку року зросли трохи більше ніж на 2 рублі, обмеження на продаж запровадили лише в Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».