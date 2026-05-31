«700 кілометрів від лінії фронту. Важливий результат» – Зеленський про удар по Саратовському НПЗ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар українських дронів по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.



«У ніч на сьогодні наші воїни застосували далекобійні санкції України проти нафтопереробного заводу у російському Саратові – це близько 700 кілометрів від лінії фронту. Важливий результат», – написав він у телеграмі.



Зеленський також додав, що були ураження в Ростовському регіоні, Кіровському та на військовому пункті базування на Каспійському морі.



Президент зазначив, що Сили оборони України виконують далекобійні завдання згідно із затвердженими пріоритетами плану таких санкцій. За його словами, за цей тиждень також були досягнуті цілі у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському, Краснодарському регіонах на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від державного кордону України.

Українські моніторингові канали та телеграм-канал ASTRA повідомляли про сильне загоряння на території Саратівського нафтопереробного заводу. Зазначалося, що клуби диму видно із різних районів міста.

Губернатор Роман Бусаргін заявив, що у Саратовській області РФ після атаки безпілотників «є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури». Деталей він не навів.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч проти 31 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Саратовский».

Також, за інформацією Генштабу, уражено елемент нафтотранспортної інфраструктури РФ – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області РФ, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк.

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 5,8 млн тонн нафти на рік – приблизно 2,2% від загальноросійського обсягу. Основна продукція: дизельне паливо, бензин, мазут та авіагас.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».





