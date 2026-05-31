Росія: дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові, спалахнула пожежа

У ніч проти 31 травня дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові, пишуть російські телеграм-канали.

Близько 3:15 ночі в Саратові пролунали вибухи, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа. За даними медіа, удар ймовірно припав на установку ізомеризації.

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 5,8 млн тонн нафти на рік – приблизно 2,2% від загальноросійського обсягу. Основна продукція: дизельне паливо, бензин, мазут та авіагас.

Українські військові наразі дану інформацію не коментували. Радіо Свобода не може незалежно перевірити результати уражень.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



