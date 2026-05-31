У Генштабі підтвердили ураження НПЗ «Саратовский»

У ніч проти 31 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Саратовский», йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Військові кажуть, що НПЗ «Саратовский» – одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики РФ.

Також за інформацією Генштабу, уражено елемент нафтотранспортної інфраструктури РФ – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області РФ, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк.

«Також уражено склад паливо-мастильних матеріалів в селищі Матвєєв Курган, Ростовська обл., РФ, командно-спостережний пункт противника (Бегоща, Курська обл., РФ, пункти управління БпЛА у районах Калинового Донецької області, Графовки (Бєлгородська обл., РФ) та майстерню БпЛА окупантів у Донецьку», – кажуть у Генштабі.

Раніше російські телеграм-канали писали, що в ніч проти 31 травня дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові. Близько 3:15 ночі в Саратові пролунали вибухи, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа. За даними медіа, удар ймовірно припав на установку ізомеризації.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».