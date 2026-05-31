Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Повітряні сили: РФ атакувала Україну 229 дронами, зафіксовані влучання на 11 локаціях

Наслідки ракетного удару армії Росії по Павлограду, травень 2023 року
Наслідки ракетного удару армії Росії по Павлограду, травень 2023 року

Росія атакувала територію України 229 дронами різних типів, а саме: «Shahed», зокрема реактивні, «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори «Пародія», повідомили у Повітряних силах ЗСУ вранці 31 травня.

За даними військових, протиповітряна оборона знешкодила 212 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з минулого вечора. Пуски були здійснені з напрямків російських населених пунктів Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Гвардійського (АР Крим).

За попередніми даними, станом на 08:30 неділі, 31 травня, протиповітряна оборона збила/заглушила на сході та півночі країни 212 російських безпілотників різних типів, серед яких – «Shahed», «Гербера», «Італмас».

«На 11 локаціях зафіксовані влучання 14 ударних БПЛА ворога, ще на п’яти – падіння збитих цілей (уламки)», – підсумували у Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG