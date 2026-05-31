Повітряні сили: РФ атакувала Україну 229 дронами, зафіксовані влучання на 11 локаціях

Росія атакувала територію України 229 дронами різних типів, а саме: «Shahed», зокрема реактивні, «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори «Пародія», повідомили у Повітряних силах ЗСУ вранці 31 травня.

За даними військових, протиповітряна оборона знешкодила 212 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з минулого вечора. Пуски були здійснені з напрямків російських населених пунктів Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Гвардійського (АР Крим).

За попередніми даними, станом на 08:30 неділі, 31 травня, протиповітряна оборона збила/заглушила на сході та півночі країни 212 російських безпілотників різних типів, серед яких – «Shahed», «Гербера», «Італмас».

«На 11 локаціях зафіксовані влучання 14 ударних БПЛА ворога, ще на п’яти – падіння збитих цілей (уламки)», – підсумували у Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



