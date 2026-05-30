Генштаб ЗСУ повідомив про понад 230 боєзіткнень на фронті від початку доби

Від початку доби 30 травня на фронті відбулося 232 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, на Південно-Слобожанському напрямку – дев’ять, три з них тривають.

Сили оборони відбивали російські атаки на Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

На Краматорському напрямку, за даними командування, російські війська не проводили наступальних дій.

ЗСУ відбили 12 російських штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки та в бік Розкішного.





«На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Новопідгородне. Дотепер тривають три боєзіткнення», – йдеться в зведенні.

Штаб звітує про дві відбитих російських атаки на Олександрівському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку мали місце 37 атак російських загарбників, тривають п’ять сутичок.

На Оріхівському напрямку російські війська не проводили активних наступальних дій. На Придніпровському ЗСУ зупинили одну російську штурмову дію в напрямку Антонівського мосту.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.