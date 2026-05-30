Росія: дрони атакували Таганрог, загорівся танкер

У ніч проти 30 травня територію РФ знову атакували дрони, пошуть місцеві телеграм-канали.

У Таганрозі про атаку безпілотників росіяни писали протягом усієї ночі і щонайменше до 5 ранку. OSINT-канали повідомляли, що люди масово скаржаться на вибухи, а також була інформація, що «вибухи гриміли в районі Таганрозької затоки і авіазаводу».

Вранці губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку і повідомив про наслідки.

«На території порту в Таганрозі внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння танкера, резервуара з паливом, адміністративної будівлі. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація уточнюється», – написав він.

Також російські пабліки писали і про атаку дронів по місту Армавір Краснодарського краю. Деталі невідомі, але OSINT-писали, що нібито атакована нафтобаза «Південна нафтова компанія».

Українські військові сьогоднішній удар поки не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».