Сили оборони Півдня назвали «інформаційною провокацією» заяви Росії про удар по ЗАЕС

Збройні сили України не завдавали ударів по окупованій Запорізькій атомній електростанції, заявили Сили оборони Півдня 30 травня.

Командування зазначило, що Росія продовжує використовувати Запорізьку атомну електростанцію для ядерного шантажу та інформаційних провокацій.

«Поширювані окупаційними ресурсами повідомлення про нібито удар Сил оборони України по об’єктах ЗАЕС є черговою спробою дискредитувати Україну та приховати власні злочинні дії», – йдеться в заяві.

Сили оборони півдня наголошують, що українські військові діють у рамках норм міжнародного гуманітарного права та усвідомлюють наслідки будь-яких дій щодо ядерних об’єктів. Натомість саме Росія з березня 2022 року незаконно утримує ЗАЕС під військовим контролем і порушує вимоги щодо розміщення вогневих засобів ураження в межах п’ятикілометрової зони.





За твердженням командування, російські війська розміщують засоби РЕБ, озброєння, військову техніку та особовий склад на території станції:

«Систематичні маніпуляції навколо питань ядерної безпеки є складовими політики ядерного тероризму, яку Росія здійснює проти України та міжнародної спільноти. Заяви російської сторони про нібито удар Сил оборони України по Запорізькій атомній електростанції є черговою інформаційною провокацією держави-агресора, адже це не перша подібна заява Москви. Схема відпрацьована: після чергових втрат на фронті з'являється гучне звинувачення на адресу України, покликане переключити увагу міжнародної аудиторії. Жодних доказів російська сторона традиційно не надає».

Військові зазначають, що ЗАЕС зараз розташована приблизно в 50 кілометрах від сухопутної ділянки лінії бойового зіткнення. Найближчим підконтрольним уряду України містом по інший бік колишнього Каховського водосховища є Нікополь, розташований щонайменше за 10 кілометрів.

Сили оборони зазначають, що на озброєнні ЗСУ немає безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким радіусом дії, як і дронів із кумулятивною бойовою частиною вагою 5-6 кілограм, необхідною, щоб пробити отвір, про який говорить російська сторона. Також російські окупаційні війська виставили навколо станції багаторівневий димовий захист.

«Версія, яку просуває Росія, не витримує жодної перевірки фактами», – підсумувало командування.

Раніше російські медіа поширили заяву голови «Росатома» Олексія Ліхачова, який стверджував, що український дрон на оптоволокні нібито здетонував біля будівлі машинної зали 6-го енергоблоку ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії, експерти якого перебувають на станції, наразі не повідомляло про атаку. Напередодні МАГАТЕ фіксувало 16-ту втрату Запорізькою АЕС зовнішнього електропостачання.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.